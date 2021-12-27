15:07 27.12.2021 (обновлено: 17:24 27.12.2021)
Минский суд приговорил россиянина Дудникова к 11 годам колонии
Минский суд приговорил 21-летнего россиянина Дудникова к 11 годам колонии
© Sputnik / Тамара Беляева / Перейти в фотобанкГражданин России Егор Дудников, обвиняемый в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии
© Sputnik / Тамара Беляева
МИНСК, 27 дек — РИА Новости. Россиянин Егор Дудников получил в Белоруссии 11 лет тюремного заключения, такой приговор вынес Минский городской суд, передает корреспондент РИА Новости.
"По совокупности преступлений назначить окончательно (наказание. — Прим. ред.) в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в колонии усиленного режима", — заявил судья, оглашая решение.
Дудникова признали виновным в возбуждении вражды и призывах к захвату власти через интернет.
Судья подчеркнул, что приговор не вступил в силу и его можно обжаловать в соответствии с законодательством. Адвокат осужденного не стал комментировать РИА Новости, планирует ли он и его подзащитный оспорить вердикт.
Россиянина задержали в мае в Минске, куда он переехал из России осенью 2019 года. По версии следствия, Дудников "умышленно совершал действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским". Как полагает СК, он распространил не менее 55 аудиозаписей, содержание которых подпадает под статьи УК.
После переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок в августе 2020 года в Белоруссии прошли массовые акции оппозиции. В феврале КГБ сообщил, что протестная активность практически сошла на нет.
После выборов отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и некоторые другие государства поэтапно ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушении прав человека.
Лукашенко не раз упрекал Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике и отмечал, что за беспорядками в стране стоят Соединенные Штаты, а европейцы им "подыгрывают".
В Белоруссии против некоторых лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре, покушении на теракт.
В Белоруссии против некоторых лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре, покушении на теракт.
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