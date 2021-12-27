https://ria.ru/20211227/dtp-1765739894.html

В новой Москве произошло массовое ДТП

В новой Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 27.12.2021

В новой Москве произошло массовое ДТП

Шесть машин попали в ДТП на 28-м километре Киевского шоссе, движение в сторону МКАД ограничено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T22:33

2021-12-27T22:33

2021-12-27T22:33

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Шесть машин попали в ДТП на 28-м километре Киевского шоссе, движение в сторону МКАД ограничено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее дептранс сообщил, что бензовоз загорелся неподалеку от аэропорта "Внуково". Движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях было перекрыто из-за возгорания цистерны с сжиженным газом, отмечали в столичной Госавтоинспекции. Как сообщили в столичном главке МЧС, пожар был ликвидирован, никто не пострадал."На 28-м километре Киевского шоссе (в районе деревни Мешково) произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте находятся оперативные службы. Движение в сторону МКАД ограничено", - говорится в сообщении.

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происшествия, москва, россия