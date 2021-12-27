https://ria.ru/20211227/dtp-1765717140.html
В Саратове автомобиль сбил двух пешеходов и скрылся
В Саратове автомобиль сбил двух пешеходов и скрылся - РИА Новости, 27.12.2021
В Саратове автомобиль сбил двух пешеходов и скрылся
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают водителя, который в понедельник днем в Саратове сбил двух пешеходов и скрылся, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T19:16
2021-12-27T19:16
2021-12-27T19:16
происшествия
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авто
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САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают водителя, который в понедельник днем в Саратове сбил двух пешеходов и скрылся, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД."По предварительным данным, примерно в 13.50 (12.50 мск) по улице Ново-Крекингский проезд, дом 5, неизвестный водитель, управляя автомобилем "Лада Веста", допустил наезд на двух пешеходов-женщин 1942 и 1960 годов рождения, после чего покинул место ДТП. Пострадавшие госпитализированы. В настоящий момент сотрудниками ГИБДД проводятся розыскные мероприятия по установлению водителя транспортного средства", - сказали в пресс-службе.В ведомстве призвали очевидцев на условиях анонимности сообщить об обстоятельствах ДТП по телефонам: 8 (8452) 75-05-09 или 02.
https://ria.ru/20211226/dtp-1765555156.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратов, авто
В Саратове автомобиль сбил двух пешеходов и скрылся
Автомобиль сбил двух пешеходов в Саратове и скрылся