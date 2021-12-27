https://ria.ru/20211227/dtp-1765717140.html

В Саратове автомобиль сбил двух пешеходов и скрылся

В Саратове автомобиль сбил двух пешеходов и скрылся - РИА Новости, 27.12.2021

В Саратове автомобиль сбил двух пешеходов и скрылся

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают водителя, который в понедельник днем в Саратове сбил двух пешеходов и скрылся, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T19:16

2021-12-27T19:16

2021-12-27T19:16

происшествия

саратов

авто

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САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают водителя, который в понедельник днем в Саратове сбил двух пешеходов и скрылся, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД."По предварительным данным, примерно в 13.50 (12.50 мск) по улице Ново-Крекингский проезд, дом 5, неизвестный водитель, управляя автомобилем "Лада Веста", допустил наезд на двух пешеходов-женщин 1942 и 1960 годов рождения, после чего покинул место ДТП. Пострадавшие госпитализированы. В настоящий момент сотрудниками ГИБДД проводятся розыскные мероприятия по установлению водителя транспортного средства", - сказали в пресс-службе.В ведомстве призвали очевидцев на условиях анонимности сообщить об обстоятельствах ДТП по телефонам: 8 (8452) 75-05-09 или 02.

https://ria.ru/20211226/dtp-1765555156.html

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происшествия, саратов, авто