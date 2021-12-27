https://ria.ru/20211227/donbass-1765597835.html

В Совфеде назвали стратегию Украины по Донбассу игрой на грани фола

В Совфеде назвали стратегию Украины по Донбассу игрой на грани фола - РИА Новости, 27.12.2021

В Совфеде назвали стратегию Украины по Донбассу игрой на грани фола

Властям Украины выгодна старательно разыгрываемая ситуация с нагнетанием страстей вокруг Донбасса, в результате которой страна сможет "потерять" мятежные... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:22

2021-12-27T09:22

2021-12-27T09:22

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Властям Украины выгодна старательно разыгрываемая ситуация с нагнетанием страстей вокруг Донбасса, в результате которой страна сможет "потерять" мятежные регионы юго-востока, испортить отношения России и Запада и в роли "жертвы" максимально интегрироваться в НАТО и ЕС, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Искусственное нагнетание страстей вокруг Донбасса под конец года, очевидно, имеет свое логическое объяснение, коль скоро мы в России знаем, что никаких оснований для "российской агрессии" нет", - сказал Косачев РИА Новости в понедельник.По его словам, "очень похоже на то, что нам старательно "придумывают" такие основания, примерно по грузинскому сценарию 2008 года, поскольку Киев, уже де факто отказавшийся от минских соглашений, возможно, ищет способ "потерять" Донбасс, но не в результате собственных провальных военных кампаний, а именно как следствие внешней агрессии".Это дало бы ему два выигрыша: "шанс избавиться от мятежных регионов, обрушив при этом отношения России с Западом до уровня открытой конфронтации, и в качестве жертвы максимально интегрироваться в НАТО и ЕС", отметил Косачев."Если разыгрывается именно такой сценарий, то это игра на грани фола, то есть – военного конфликта", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.

https://ria.ru/20211224/donbass-1765310409.html

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765056738.html

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в мире, украина, киев, константин косачев, нато, совет федерации рф, россия