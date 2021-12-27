https://ria.ru/20211227/dolya-1765665251.html

Доля зрителей, смотревших пресс-конференцию Путина, составила почти 60%

Доля зрителей, смотревших пресс-конференцию Путина, составила почти 60% - РИА Новости, 27.12.2021

Доля зрителей, смотревших пресс-конференцию Путина, составила почти 60%

Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в прямом эфире смотрели почти 60% телезрителей в крупных российских городах или около 11% всех жителей, РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:32

2021-12-27T14:32

2021-12-27T16:39

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в прямом эфире смотрели почти 60% телезрителей в крупных российских городах или около 11% всех жителей, почти каждый четвертый (21,7%) видел хотя бы минуту выступления российского лидера в режиме реального времени, говорится в исследовании Mediascope.Пресс-конференция состоялась 23 декабря, она продлилась 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. На нее было аккредитовано 507 журналистов различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.По данным исследования, суммарная доля аудитории телетрансляции по основным федеральным каналам в городах России с населением больше ста тысяч человек составила 58,7%. Рейтинг программы - 10,9%, охват - 21,7%%. Больше всего зрителей смотрели пресс-конференцию по "России 1": рейтинг - 4%, доля аудитории - 21,6%, охват 8,8%.Отмечается, что второе место по рейтингу просмотров пресс-конференции занял Первый канал: рейтинг - 3,8%, доля аудитории - 20,6%, охват - 8,6%.В информации сообщается, что на НТВ рейтинг просмотров составил 2,2%, доля аудитории - 11,6%, охват - 6,3%. На канале "Россия-24": рейтинг - 0,5%, доля - 2,9%. "Мир": рейтинг 0,3%, доля аудитории - 1,9%. А вот охват на двух каналах "Россия-24" и "Мир" в этом году одинаковый - 2%.Путин подвел итоги уходящего года на своей ежегодной пресс-конференции, рассказав о ситуации в российской экономике и ее перспективах. Он ответил на вопросы о вакцинации от коронавируса и борьбе с антипрививочниками и прокомментировал громкие расследования, включая тему пыток в системе российской ФСИН.Также значительное время в ходе общения президента с журналистами было уделено международной проблематике: неоднократно звучали вопросы об обострении ситуации на Украине, взаимоотношениях Москвы и Киева, российском предложении по гарантиям безопасности США и НАТО, газовом кризисе в Европе. Президент также рассказал о попытках развала России, своем отношении к "новой этике" и отношениях с дедом Морозом.Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших телепрограмму хотя бы одну минуту, выраженное в процентах от населения. Целевая аудитория: 4+.

https://ria.ru/20211224/press-konferentsiya-1765362090.html

https://ria.ru/20211226/putin-1765540561.html

https://ria.ru/20211226/peskov-1765543277.html

https://ria.ru/20211226/konferentsiya-1765543128.html

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общество, владимир путин, россия