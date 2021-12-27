Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/dodon-1765608830.html
Додон не явился в прокуратуру для дачи показаний по делу о хищении
Додон не явился в прокуратуру для дачи показаний по делу о хищении - РИА Новости, 27.12.2021
Додон не явился в прокуратуру для дачи показаний по делу о хищении
Экс-президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон в понедельник не появился в генеральной прокуратуре, куда был вызван для дачи показаний по... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:38
2021-12-27T11:57
в мире
молдавия
игорь додон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740910077_0:7:3092:1746_1920x0_80_0_0_8da1fe359cac4c594312e27c43cf2277.jpg
КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон в понедельник не появился в генеральной прокуратуре, куда был вызван для дачи показаний по делу о хищении государственных средств, ему могли быть предъявлены подозрения в участии в коррупционной схеме, передает корреспондент РИА Новости.Ранее пресс-служба генпрокуратуры сообщила, что Додон должен 27 декабря явиться в прокуратуру для дачи показаний и предъявления подозрений в причастности к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom.Додон должен был приехать в прокуратуру в 10.00 мск для дачи показаний, однако так и не появился. Позже стало известно, что бывший президент обратился к прокуратуре с просьбой перенести слушания по делу о хищении государственных средств на 29 декабря. В пресс-службе Партии социалистов РИА Новости сообщили, что Додон попросил о переносе слушаний, поскольку у него запланирована зарубежная поездка."Игорь Додон обратился к нам через своего адвоката и попросил перенести дату слушаний. Мы согласовали этот вопрос, он должен будет явиться в прокуратуру 29 декабря в 11.00 (12.00 мск)", - сказала глава пресс-службы генеральной прокуратуры Марианна Керпек.Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с лицами из-за рубежа, сотрудниками министерства экономики и национального агентства по регулированию энергетики. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов.Додон в 2008 году возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.
https://ria.ru/20211218/dodon-1764369859.html
https://ria.ru/20211223/dodon-1765237517.html
https://ria.ru/20211201/dodon-1761648591.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740910077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8ecdca6bfea32c77918da596276ef2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, игорь додон
10:38 27.12.2021 (обновлено: 11:57 27.12.2021)
 
Додон не явился в прокуратуру для дачи показаний по делу о хищении

Экс-президент Молдавии Додон не явился в прокуратуру для дачи показаний по делу о хищении

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон в понедельник не появился в генеральной прокуратуре, куда был вызван для дачи показаний по делу о хищении государственных средств, ему могли быть предъявлены подозрения в участии в коррупционной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-служба генпрокуратуры сообщила, что Додон должен 27 декабря явиться в прокуратуру для дачи показаний и предъявления подозрений в причастности к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom.
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 14:31
Экс-президент Молдавии Додон призвал людей выходить на улицы против Санду
Додон должен был приехать в прокуратуру в 10.00 мск для дачи показаний, однако так и не появился. Позже стало известно, что бывший президент обратился к прокуратуре с просьбой перенести слушания по делу о хищении государственных средств на 29 декабря. В пресс-службе Партии социалистов РИА Новости сообщили, что Додон попросил о переносе слушаний, поскольку у него запланирована зарубежная поездка.
"Игорь Додон обратился к нам через своего адвоката и попросил перенести дату слушаний. Мы согласовали этот вопрос, он должен будет явиться в прокуратуру 29 декабря в 11.00 (12.00 мск)", - сказала глава пресс-службы генеральной прокуратуры Марианна Керпек.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 21:49
Додон заявил, что отношения Молдавии и России значительно ухудшились
Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с лицами из-за рубежа, сотрудниками министерства экономики и национального агентства по регулированию энергетики. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов.
Додон в 2008 году возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 14:39
Додон рассказал, как Запад управляет Молдавией
 
В миреМолдавияИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
21:47Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом
Лента новостейМолния
РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом