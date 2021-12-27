10:38 27.12.2021 (обновлено: 11:57 27.12.2021)
Додон не явился в прокуратуру для дачи показаний по делу о хищении
Экс-президент Молдавии Додон не явился в прокуратуру для дачи показаний по делу о хищении
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии
КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон в понедельник не появился в генеральной прокуратуре, куда был вызван для дачи показаний по делу о хищении государственных средств, ему могли быть предъявлены подозрения в участии в коррупционной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-служба генпрокуратуры сообщила, что Додон должен 27 декабря явиться в прокуратуру для дачи показаний и предъявления подозрений в причастности к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom.
Додон должен был приехать в прокуратуру в 10.00 мск для дачи показаний, однако так и не появился. Позже стало известно, что бывший президент обратился к прокуратуре с просьбой перенести слушания по делу о хищении государственных средств на 29 декабря. В пресс-службе Партии социалистов РИА Новости сообщили, что Додон попросил о переносе слушаний, поскольку у него запланирована зарубежная поездка.
"Игорь Додон обратился к нам через своего адвоката и попросил перенести дату слушаний. Мы согласовали этот вопрос, он должен будет явиться в прокуратуру 29 декабря в 11.00 (12.00 мск)", - сказала глава пресс-службы генеральной прокуратуры Марианна Керпек.
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Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с лицами из-за рубежа, сотрудниками министерства экономики и национального агентства по регулированию энергетики. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов.
Додон в 2008 году возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.
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