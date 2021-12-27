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В ДНР заявили о размещении СБУ гаубицы в населенных пунктах Донбасса

В ДНР заявили о размещении СБУ гаубицы в населенных пунктах Донбасса - РИА Новости, 27.12.2021

В ДНР заявили о размещении СБУ гаубицы в населенных пунктах Донбасса

Украинские силовики разместили гаубицу и БМП-2 в жилых массивах населенных пунктов Донбасса, заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T20:52

2021-12-27T20:52

2021-12-27T20:52

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские силовики разместили гаубицу и БМП-2 в жилых массивах населенных пунктов Донбасса, заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Боевики... разместили 122 миллиметровую самоходную гаубицу "Гвоздика", зенитно-ракетный комплекс "Оса" в жилом секторе Верхнеторецкого и две боевые машины пехоты БМП-2 в жилом районе Орловки ", - сказал представитель ведомства.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

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