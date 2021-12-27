https://ria.ru/20211227/dmitriev-1765623303.html

Суд приговорил историка Дмитриева к 15 годам строгого режима

Суд приговорил историка Дмитриева к 15 годам строгого режима - РИА Новости, 27.12.2021

Суд приговорил историка Дмитриева к 15 годам строгого режима

Глава отделения научно-информационного центра "Мемориал"* (головная организация признана в России иноагентом), историк Юрий Дмитриев получил 15 лет колонии,... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:41

2021-12-27T11:41

2021-12-27T16:32

юрий дмитриев

происшествия

республика карелия

петрозаводский городской суд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765680525_0:0:2425:1364_1920x0_80_0_0_586804bb17c702e4df9bd97df537c35c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Глава отделения научно-информационного центра "Мемориал"* (головная организация признана в России иноагентом), историк Юрий Дмитриев получил 15 лет колонии, такой приговор вынес Петрозаводский городской суд, сообщил РИА Новости его адвокат Роман Масалаев.Его признали виновным в развратных действиях над несовершеннолетней приемной дочерью, изготовлении детского порно и незаконном хранении оружия."Суд <...> назначил 15 лет строгого режима по совокупности преступлений", — сказал Масалаев.В июле 2020 года тот же горсуд приговорил Дмитриева к 3,5 года тюремного заключения за сексуальное насилие над приемной дочерью, но снял остальные обвинения. Позднее, в сентябре, Верховный суд Карелии увеличил срок историку до 13 лет по статье о насилии, а дело по другим статьям отправил на пересмотр.Как доказало следствие, с 2008 по 2015 год он неоднократно фотографировал приемную дочь, а также с 2012 по 2016-й совершал насильственные действия в отношении нее. Кроме того, у него дома нашли часть от незарегистрированного огнестрельного оружия.В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда. В марте Дмитриев подал жалобу в ЕСПЧ. * Организация, признанная в России иноагентом.

https://ria.ru/20211013/istorik-1754300921.html

https://ria.ru/20201008/memorial-1578888706.html

республика карелия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий дмитриев, происшествия, республика карелия, петрозаводский городской суд, россия