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https://ria.ru/20211227/dmitriev-1765623303.html
Суд приговорил историка Дмитриева к 15 годам строгого режима
Суд приговорил историка Дмитриева к 15 годам строгого режима - РИА Новости, 27.12.2021
Суд приговорил историка Дмитриева к 15 годам строгого режима
Глава отделения научно-информационного центра "Мемориал"* (головная организация признана в России иноагентом), историк Юрий Дмитриев получил 15 лет колонии,... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:41
2021-12-27T16:32
юрий дмитриев
происшествия
республика карелия
петрозаводский городской суд
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Глава отделения научно-информационного центра "Мемориал"* (головная организация признана в России иноагентом), историк Юрий Дмитриев получил 15 лет колонии, такой приговор вынес Петрозаводский городской суд, сообщил РИА Новости его адвокат Роман Масалаев.Его признали виновным в развратных действиях над несовершеннолетней приемной дочерью, изготовлении детского порно и незаконном хранении оружия."Суд &lt;...&gt; назначил 15 лет строгого режима по совокупности преступлений", — сказал Масалаев.В июле 2020 года тот же горсуд приговорил Дмитриева к 3,5 года тюремного заключения за сексуальное насилие над приемной дочерью, но снял остальные обвинения. Позднее, в сентябре, Верховный суд Карелии увеличил срок историку до 13 лет по статье о насилии, а дело по другим статьям отправил на пересмотр.Как доказало следствие, с 2008 по 2015 год он неоднократно фотографировал приемную дочь, а также с 2012 по 2016-й совершал насильственные действия в отношении нее. Кроме того, у него дома нашли часть от незарегистрированного огнестрельного оружия.В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда. В марте Дмитриев подал жалобу в ЕСПЧ. * Организация, признанная в России иноагентом.
https://ria.ru/20211013/istorik-1754300921.html
https://ria.ru/20201008/memorial-1578888706.html
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юрий дмитриев, происшествия, республика карелия, петрозаводский городской суд, россия
11:41 27.12.2021 (обновлено: 16:32 27.12.2021)
 
Суд приговорил историка Дмитриева к 15 годам строгого режима

Суд в Карелии приговорил историка Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима

© REUTERS / Anton VaganovИсторик Юрий Дмитриев в здании Петрозаводского городского суда
Историк Юрий Дмитриев в здании Петрозаводского городского суда - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Anton Vaganov
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Глава отделения научно-информационного центра "Мемориал"* (головная организация признана в России иноагентом), историк Юрий Дмитриев получил 15 лет колонии, такой приговор вынес Петрозаводский городской суд, сообщил РИА Новости его адвокат Роман Масалаев.
Его признали виновным в развратных действиях над несовершеннолетней приемной дочерью, изготовлении детского порно и незаконном хранении оружия.
Историк Юрий Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 02:06
Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор историку Дмитриеву
"Суд <...> назначил 15 лет строгого режима по совокупности преступлений", — сказал Масалаев.
В июле 2020 года тот же горсуд приговорил Дмитриева к 3,5 года тюремного заключения за сексуальное насилие над приемной дочерью, но снял остальные обвинения. Позднее, в сентябре, Верховный суд Карелии увеличил срок историку до 13 лет по статье о насилии, а дело по другим статьям отправил на пересмотр.
Как доказало следствие, с 2008 по 2015 год он неоднократно фотографировал приемную дочь, а также с 2012 по 2016-й совершал насильственные действия в отношении нее. Кроме того, у него дома нашли часть от незарегистрированного огнестрельного оружия.
В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда. В марте Дмитриев подал жалобу в ЕСПЧ.
* Организация, признанная в России иноагентом.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября 2020, 17:51
МИД прокомментировал заявления некоторых стран по делу историка Дмитриева
 
Юрий ДмитриевПроисшествияРеспублика КарелияПетрозаводский городской судРоссия
 
 
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