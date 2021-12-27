https://ria.ru/20211227/distant-1765618309.html
Ракова оценила влияние дистанционного обучения в пандемию на успеваемость
Ракова оценила влияние дистанционного обучения в пандемию на успеваемость - РИА Новости, 27.12.2021
Ракова оценила влияние дистанционного обучения в пандемию на успеваемость
Дистанционное образование в Москве в пандемию негативно не повлияло на успеваемость, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:26
2021-12-27T11:26
2021-12-27T12:10
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дистанционное образование в Москве в пандемию негативно не повлияло на успеваемость, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, как только эпидемиологическая ситуация позволила, сразу дети вернулись в школу и началось полноценное обучение, школьники Москвы очно учатся уже целый год. Для определенных детей, у которых в силу дистанционного образования могли сформироваться определенные проблемы или пробелы в знаниях, были в каждой школе сформированы специальные технологии, по которым они работали всю весну и зиму прошлого года."И, по большому счету, мы сейчас уже можем с уверенностью сказать, что дистанционное образование негативно не повлияло на успеваемость. И эти выводы мы делаем по результатам ЕГЭ. Наши выпускники в прошлом году ЕГЭ сдали не хуже, чем в предыдущие годы. А по олимпиадам мы даже улучшили свои позиции. Пятьдесят процентов дипломов победителей олимпиад получили московские школьники", - сказала Ракова.Заммэра уточнила, что дистанционное образование и сейчас применяется, обеспечивая непрерывное образование для тех классов, где выявился ребенок, больной ковидом.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
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общество, образование - общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:26 27.12.2021 (обновлено: 12:10 27.12.2021)
Ракова оценила влияние дистанционного обучения в пандемию на успеваемость
Заммэра Москвы Ракова: дистанционное обучение не повлияло негативно на успеваемость
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Дистанционное образование в Москве
в пандемию негативно не повлияло на успеваемость, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
По ее словам, как только эпидемиологическая ситуация позволила, сразу дети вернулись в школу и началось полноценное обучение, школьники Москвы очно учатся уже целый год. Для определенных детей, у которых в силу дистанционного образования могли сформироваться определенные проблемы или пробелы в знаниях, были в каждой школе сформированы специальные технологии, по которым они работали всю весну и зиму прошлого года.
"И, по большому счету, мы сейчас уже можем с уверенностью сказать, что дистанционное образование негативно не повлияло на успеваемость. И эти выводы мы делаем по результатам ЕГЭ. Наши выпускники в прошлом году ЕГЭ сдали не хуже, чем в предыдущие годы. А по олимпиадам мы даже улучшили свои позиции. Пятьдесят процентов дипломов победителей олимпиад получили московские школьники", - сказала Ракова.
Заммэра уточнила, что дистанционное образование и сейчас применяется, обеспечивая непрерывное образование для тех классов, где выявился ребенок, больной ковидом.