https://ria.ru/20211227/distant-1765618309.html

Ракова оценила влияние дистанционного обучения в пандемию на успеваемость

Ракова оценила влияние дистанционного обучения в пандемию на успеваемость - РИА Новости, 27.12.2021

Ракова оценила влияние дистанционного обучения в пандемию на успеваемость

Дистанционное образование в Москве в пандемию негативно не повлияло на успеваемость, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:26

2021-12-27T11:26

2021-12-27T12:10

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дистанционное образование в Москве в пандемию негативно не повлияло на успеваемость, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, как только эпидемиологическая ситуация позволила, сразу дети вернулись в школу и началось полноценное обучение, школьники Москвы очно учатся уже целый год. Для определенных детей, у которых в силу дистанционного образования могли сформироваться определенные проблемы или пробелы в знаниях, были в каждой школе сформированы специальные технологии, по которым они работали всю весну и зиму прошлого года."И, по большому счету, мы сейчас уже можем с уверенностью сказать, что дистанционное образование негативно не повлияло на успеваемость. И эти выводы мы делаем по результатам ЕГЭ. Наши выпускники в прошлом году ЕГЭ сдали не хуже, чем в предыдущие годы. А по олимпиадам мы даже улучшили свои позиции. Пятьдесят процентов дипломов победителей олимпиад получили московские школьники", - сказала Ракова.Заммэра уточнила, что дистанционное образование и сейчас применяется, обеспечивая непрерывное образование для тех классов, где выявился ребенок, больной ковидом.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

https://ria.ru/20211227/distant-1765596185.html

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