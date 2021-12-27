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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211227/distant-1765596185.html
Ракова назвала дистант эффективной мерой снижения заболеваемости COVID-19
Ракова назвала дистант эффективной мерой снижения заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021
Ракова назвала дистант эффективной мерой снижения заболеваемости COVID-19
Дистанционное обучение никогда не сможет заменить очное, но оно стало эффективной мерой по снижению заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:11
2021-12-27T12:13
распространение коронавируса
общество
образование - общество
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дистанционное обучение никогда не сможет заменить очное, но оно стало эффективной мерой по снижению заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Если говорить про дистанционное образование, то мы всегда говорили, и я еще раз повторю, что дистанционное образование никогда не может заменить очное. Никакой необходимости сейчас вводить дистанционное образование нет по двум факторам. Во-первых, я повторяюсь, у нас стабильная, достаточно ровная ситуация по коронавирусу, с другой стороны, с понедельника начинаются долгожданные новогодние каникулы. Но как мера, которая способна сохранить очное обучение в условиях того, чтобы не росла заболеваемость, при условии, что дети не могут ходить в школу, - это, надо честно сказать, эффективная мера", - сказала Ракова.По ее словам, именно введение дистанционного образования прошлой осенью позволило не применять в городе жесткие меры, которые применяли весной."Дети в тот период болели меньше, но очень часто заражали своих близких. Но это понятно. Когда у вас заболел муж или жена, вы можете разъехаться в разные квартиры и жить самостоятельно. Когда у вас заболел ребенок, как бы вы ни боялись заболеть, вы никуда не уедете, вы останетесь с ребенком в одной квартире. Будете спать с ним, обнимать его, кормить его и вероятность заболеть всегда возрастает в разы. Как только мы ввели в прошлом году дистант, у нас существенно разорвались цепочки в школах, и, соответственно, дети не приносили вирус домой", - добавила заммэра.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20211222/distant-1764898119.html
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общество, образование - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:11 27.12.2021 (обновлено: 12:13 27.12.2021)
 
Ракова назвала дистант эффективной мерой снижения заболеваемости COVID-19

Заммэра Ракова: дистанционное обучение не заменит очное, но оно снижает заболеваемость

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтудентка Московского политехнического университета во время дистанционных занятий дома
Студентка Московского политехнического университета во время дистанционных занятий дома - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дистанционное обучение никогда не сможет заменить очное, но оно стало эффективной мерой по снижению заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Если говорить про дистанционное образование, то мы всегда говорили, и я еще раз повторю, что дистанционное образование никогда не может заменить очное. Никакой необходимости сейчас вводить дистанционное образование нет по двум факторам. Во-первых, я повторяюсь, у нас стабильная, достаточно ровная ситуация по коронавирусу, с другой стороны, с понедельника начинаются долгожданные новогодние каникулы. Но как мера, которая способна сохранить очное обучение в условиях того, чтобы не росла заболеваемость, при условии, что дети не могут ходить в школу, - это, надо честно сказать, эффективная мера", - сказала Ракова.
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22 декабря, 13:41Распространение коронавируса
Собянин ответил на вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение
По ее словам, именно введение дистанционного образования прошлой осенью позволило не применять в городе жесткие меры, которые применяли весной.
"Дети в тот период болели меньше, но очень часто заражали своих близких. Но это понятно. Когда у вас заболел муж или жена, вы можете разъехаться в разные квартиры и жить самостоятельно. Когда у вас заболел ребенок, как бы вы ни боялись заболеть, вы никуда не уедете, вы останетесь с ребенком в одной квартире. Будете спать с ним, обнимать его, кормить его и вероятность заболеть всегда возрастает в разы. Как только мы ввели в прошлом году дистант, у нас существенно разорвались цепочки в школах, и, соответственно, дети не приносили вирус домой", - добавила заммэра.
Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
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08:54Распространение коронавируса
Коронавирус все больше приспосабливается к детям, заявила Ракова
 
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