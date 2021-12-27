09:11 27.12.2021 (обновлено: 12:13 27.12.2021)
Ракова назвала дистант эффективной мерой снижения заболеваемости COVID-19
Заммэра Ракова: дистанционное обучение не заменит очное, но оно снижает заболеваемость
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтудентка Московского политехнического университета во время дистанционных занятий дома
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дистанционное обучение никогда не сможет заменить очное, но оно стало эффективной мерой по снижению заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Если говорить про дистанционное образование, то мы всегда говорили, и я еще раз повторю, что дистанционное образование никогда не может заменить очное. Никакой необходимости сейчас вводить дистанционное образование нет по двум факторам. Во-первых, я повторяюсь, у нас стабильная, достаточно ровная ситуация по коронавирусу, с другой стороны, с понедельника начинаются долгожданные новогодние каникулы. Но как мера, которая способна сохранить очное обучение в условиях того, чтобы не росла заболеваемость, при условии, что дети не могут ходить в школу, - это, надо честно сказать, эффективная мера", - сказала Ракова.
По ее словам, именно введение дистанционного образования прошлой осенью позволило не применять в городе жесткие меры, которые применяли весной.
"Дети в тот период болели меньше, но очень часто заражали своих близких. Но это понятно. Когда у вас заболел муж или жена, вы можете разъехаться в разные квартиры и жить самостоятельно. Когда у вас заболел ребенок, как бы вы ни боялись заболеть, вы никуда не уедете, вы останетесь с ребенком в одной квартире. Будете спать с ним, обнимать его, кормить его и вероятность заболеть всегда возрастает в разы. Как только мы ввели в прошлом году дистант, у нас существенно разорвались цепочки в школах, и, соответственно, дети не приносили вирус домой", - добавила заммэра.