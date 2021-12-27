https://ria.ru/20211227/devushka-1765696216.html

В Тверской области следователи продолжают поиски пропавшей в мае девушки

В Тверской области следователи продолжают поиски пропавшей в мае девушки - РИА Новости, 27.12.2021

В Тверской области следователи продолжают поиски пропавшей в мае девушки

Следователи Тверской области продолжают поиск пропавшей в мае девушки, которая ушла из квартиры, не сказав родителям, куда направляется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T17:21

2021-12-27T17:21

2021-12-27T17:21

происшествия

тверская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Следователи Тверской области продолжают поиск пропавшей в мае девушки, которая ушла из квартиры, не сказав родителям, куда направляется, сообщили РИА Новости в Московском межрайонном следственном отделе Твери."Проведенным предварительным расследованием установлено, что Зайцева А.А. (Анастасия Алексеевна - ред.)... проживающая совместно с матерью... и отцом... около 17.00 31.05.2021 ушла из вышеуказанной квартиры, при этом не пояснив никому, куда направляется, после чего безвестно пропала, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в сообщении отдела, направленном РИА Новости.Уточняется, что девушка 2003 года рождения, на момент пропажи ей было 17 лет.На сайте СУСК по Тверской области указано, что по факту исчезновения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), "поскольку в ходе доследственной проверки установлено отсутствие объективных данных, указывающих на намерение несовершеннолетней беспричинно и на длительное время покинуть свое место жительства, а также в целях наиболее тщательного выяснения... обстоятельств ее безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий".

https://ria.ru/20211208/devushka-1762789438.html

тверская область

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происшествия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)