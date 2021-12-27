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Названы приложения, в которых дети проводят больше всего времени
Названы приложения, в которых дети проводят больше всего времени - РИА Новости, 27.12.2021
Названы приложения, в которых дети проводят больше всего времени
Осенью 2021-го наиболее популярной платформой у детей по всему миру стал YouTube. К таким выводам пришли аналитики "Лаборатория Касперского". РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:37
2021-12-27T17:37
2021-12-27T17:37
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технологии
лаборатория касперского
youtube
whatsapp inc.
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Осенью 2021-го наиболее популярной платформой у детей по всему миру стал YouTube. К таким выводам пришли аналитики "Лаборатория Касперского".С сентября по ноябрь больше всего времени дети проводили на видеохостинге YouTube: 31 процентов от общего времени, проведенного в десяти самых популярных приложениях. На втором месте оказался мессенджер WhatsApp с долей 19 процентов, на третьем — TikTok.На YouTube дети чаще всего ищут игровой контент. Второе место по количеству детских поисковых запросов заняла музыка, "бронза" у фильмов и мультфильмов.В "Лаборатория Касперского" рекомендую родителям быть в курсе сетевых интересов чада, чтобы обеспечить его безопасность. Например, смотреть вместе с ребенком популярных блогеров и использовать приложения для родительского контроля.
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технологии, лаборатория касперского, youtube, whatsapp inc.