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В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России - РИА Новости, 27.12.2021
В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
Классификация винодельческой продукции, установленная законом о виноградарстве и виноделии, не приведет к дефициту вина в России, поводов для паники нет, заявил РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T23:07
2021-12-27T23:07
экономика
дмитрий киселев
союз виноградарей и виноделов россии
виноделие
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Классификация винодельческой продукции, установленная законом о виноградарстве и виноделии, не приведет к дефициту вина в России, поводов для паники нет, заявил РИА Новости глава Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев.В понедельник стало известно, что отраслевые союзы и ассоциации, объединяющие ритейлеров и рестораны, а также импортеры вина в письме премьер-министру РФ попросили продлить на год, до 31 декабря 2022 года, мораторий на изменения в классификации винодельческой продукции, чтобы избежать убытков для отрасли и бюджета. В противном случае, продукцию, которая не прошла классификацию, придется уничтожить, так как она будет признана контрафактной."Как мы видим из сегодняшних публикаций, практически двух имевшихся лет не хватило отдельным участникам винного рынка для адаптации своего бизнеса к новому законодательству", - сказал Киселев.Он напомнил, что закон "О виноградарстве и виноделии", установивший классификацию винодельческой продукции, был подписан президентом в декабре 2019 года, а вступил в силу только через полгода, летом 2020 года."В отличие от иностранных производителей и представляющих их интересы на нашем рынке виноторговых компаний, российские виноделы добросовестно исполнили закон и полностью готовы обеспечить своих потребителей прекрасными игристыми и тихими винами в новом 2022 году", - сказал он."Да и иностранные вина, если уж таковые залежались на полках на полгода, вовсе не нужно уничтожать, достаточно снабдить новой информацией в соответствии с правилами, например, наклеив стикер.Так что никаких поводов для паники, на наш взгляд, нет. В новый год мы точно войдем без пустых полок в отделах вина", - заключил Киселев.
https://ria.ru/20211220/vino-1764544631.html
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экономика, дмитрий киселев, союз виноградарей и виноделов россии, виноделие, россия
23:07 27.12.2021
 
В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России

Глава Союза виноградарей Киселев: дефицита вина из-за новой классификации не будет

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ фирменном магазине Chateau Tamagne винодельни "Кубань-Вино" в Краснодарском крае
В фирменном магазине Chateau Tamagne винодельни Кубань-Вино в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Классификация винодельческой продукции, установленная законом о виноградарстве и виноделии, не приведет к дефициту вина в России, поводов для паники нет, заявил РИА Новости глава Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев.
В понедельник стало известно, что отраслевые союзы и ассоциации, объединяющие ритейлеров и рестораны, а также импортеры вина в письме премьер-министру РФ попросили продлить на год, до 31 декабря 2022 года, мораторий на изменения в классификации винодельческой продукции, чтобы избежать убытков для отрасли и бюджета. В противном случае, продукцию, которая не прошла классификацию, придется уничтожить, так как она будет признана контрафактной.
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"Как мы видим из сегодняшних публикаций, практически двух имевшихся лет не хватило отдельным участникам винного рынка для адаптации своего бизнеса к новому законодательству", - сказал Киселев.
Он напомнил, что закон "О виноградарстве и виноделии", установивший классификацию винодельческой продукции, был подписан президентом в декабре 2019 года, а вступил в силу только через полгода, летом 2020 года.
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"В отличие от иностранных производителей и представляющих их интересы на нашем рынке виноторговых компаний, российские виноделы добросовестно исполнили закон и полностью готовы обеспечить своих потребителей прекрасными игристыми и тихими винами в новом 2022 году", - сказал он.
"Да и иностранные вина, если уж таковые залежались на полках на полгода, вовсе не нужно уничтожать, достаточно снабдить новой информацией в соответствии с правилами, например, наклеив стикер.
Так что никаких поводов для паники, на наш взгляд, нет. В новый год мы точно войдем без пустых полок в отделах вина", - заключил Киселев.
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ЭкономикаДмитрий КиселевСоюз виноградарей и виноделов РоссииВиноделиеРоссия
 
 
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