12:48 27.12.2021 (обновлено: 13:24 27.12.2021)
В Кремле прокомментировали блокировку сайта "ОВД-Инфо"*
Песков о блокировке сайта "ОВД-Инфо": есть такие единичные случаи, массовой тенденции нет
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Массовой тенденции нет, есть единичные случаи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос на вопрос журналистов про блокировку сайта "ОВД-Инфо"*.
Ранее Роскомнадзор сообщал, что доступ к медиапроекту "ОВД-Инфо"* ограничен на территории России, администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов. Отмечалось, что на основании судебного решения Луховицкого районного суда Московской области Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации адрес медиапроекта НКО "ОВД-Инфо"*, признанного Минюстом России иностранным агентом.
"Это же решение суда, ...и мы традиционно это не комментируем. Есть закон, и суд установил что закон был нарушен. Там должно быть все изложено - мы не располагаем данной информацией. Есть единичные случаи, работают соответствующие ведомства, обращаются в суд. Когда они усматривают признаки нарушения закона - дальше в суде доказывается, имело место это нарушение или нет, но да, это отдельные случаи - какие-то менее резонансные, какие-то более резонансные, но мы не считаем, что это какая-то массовая тенденция. Мы не видим здесь никаких тенденций", - сказал Песков, отвечая на вопрос о блокировке "ОВД-Инфо"*, в частности, означает ли судебное решение угрозу закрытия ресурса.
*СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
25 декабря, 13:25Роскомнадзор потребовал удалить аккаунты "ОВД-инфо"*