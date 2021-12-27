https://ria.ru/20211227/blokirovka-1765642128.html

В Кремле прокомментировали блокировку сайта "ОВД-Инфо"*

В Кремле прокомментировали блокировку сайта "ОВД-Инфо"* - РИА Новости, 27.12.2021

В Кремле прокомментировали блокировку сайта "ОВД-Инфо"*

Массовой тенденции нет, есть единичные случаи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос на вопрос журналистов про блокировку... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:48

2021-12-27T12:48

2021-12-27T13:24

медиа - общество

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Массовой тенденции нет, есть единичные случаи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос на вопрос журналистов про блокировку сайта "ОВД-Инфо"*.Ранее Роскомнадзор сообщал, что доступ к медиапроекту "ОВД-Инфо"* ограничен на территории России, администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов. Отмечалось, что на основании судебного решения Луховицкого районного суда Московской области Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации адрес медиапроекта НКО "ОВД-Инфо"*, признанного Минюстом России иностранным агентом."Это же решение суда, ...и мы традиционно это не комментируем. Есть закон, и суд установил что закон был нарушен. Там должно быть все изложено - мы не располагаем данной информацией. Есть единичные случаи, работают соответствующие ведомства, обращаются в суд. Когда они усматривают признаки нарушения закона - дальше в суде доказывается, имело место это нарушение или нет, но да, это отдельные случаи - какие-то менее резонансные, какие-то более резонансные, но мы не считаем, что это какая-то массовая тенденция. Мы не видим здесь никаких тенденций", - сказал Песков, отвечая на вопрос о блокировке "ОВД-Инфо"*, в частности, означает ли судебное решение угрозу закрытия ресурса.*СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.

https://ria.ru/20211225/roskomnadzor-1765464112.html

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медиа - общество, дмитрий песков, россия