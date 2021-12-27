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В США умер биолог, которого называли преемником Дарвина

В США умер биолог, которого называли преемником Дарвина - РИА Новости, 27.12.2021

В США умер биолог, которого называли преемником Дарвина

Американский биолог, писатель и дважды лауреат Пулитцеровской премии Эдвард Осборн Уилсон, которого называли "современным Дарвином", скончался в воскресенье в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:53

2021-12-27T15:53

2021-12-27T15:53

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Американский биолог, писатель и дважды лауреат Пулитцеровской премии Эдвард Осборн Уилсон, которого называли "современным Дарвином", скончался в воскресенье в возрасте 92 лет, сообщил фонд биоразнообразия его имени (E.O. Wilson Biodiversity Foundation)."Фонд биоразнообразия Э. О. Уилсона глубоко опечален кончиной выдающегося ученого, натуралиста, писателя, учителя и нашего вдохновителя Эдварда О. Уилсона", - говорится в сообщении фонда.Отмечается, что Уилсон скончался 26 декабря в Берлингтоне, штат Массачусетс.Уилсона, который преподавал в Гарвардском университете, называли "преемником Дарвина" или "Дарвином 21-го века". Он, в частности, был одним из крупнейших в мире специалистов по муравьям (открыл и описал более 400 их видов). Издание Time в 1995 году назвало Уилсона одним из 25 самых влиятельных американцев, а в 2005 году журнал Foreign Policy перечислил его в списке 100 ведущих интеллектуалов мира. Уилсон входил в подобные списки много раз.

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в мире, сша, массачусетс, гарвардский университет