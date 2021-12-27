Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Градского
Певец Дима Билан объяснил отсутствие на похоронах Александра Градского
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дима Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Александра Градского. Многие поклонники в социальных сетях тогда осудили поступок певца.
"Каждый переживает это по-своему. Когда хоронили Айзешписа, я осуждал: а почему вот этот человек так сказал на панихиде, а этот вот так, а я же знаю, что это не так. Подходил и говорил: "Чего вы врете, вы не дружили!". Потом я понял, что вообще никого осуждать нельзя", – рассказал Билан.
В интервью Ксении Собчак певец признался, что не хотел запоминать Градского неживым, с застывшей маской на лице.
"Я не могу и не хотел в памяти его оставлять как неживую маску на лице. Каждый человек по-своему воспринимает смерть. Я поставил дома свечку. В этот день я еще снимался в голубых огоньках, снял несколько программ веселых песен. Профессия такая, спорная", – заключил артист.
На девятый день Билан все же съездил на могилу Градского. "Никто, кроме меня и моих близких, не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!" – эмоционально написал тогда артист.
Градский скончался на 73-м году жизни. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
4 декабря, 20:46КультураБилан показал "чудом уцелевшее" видео с Градским