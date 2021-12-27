https://ria.ru/20211227/bilan-1765699259.html

Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Градского

Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Градского - РИА Новости, 27.12.2021

Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Градского

Дима Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Александра Градского. Многие поклонники в социальных сетях тогда осудили поступок певца. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T17:45

2021-12-27T17:45

2021-12-27T17:45

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дима Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Александра Градского. Многие поклонники в социальных сетях тогда осудили поступок певца.В интервью Ксении Собчак певец признался, что не хотел запоминать Градского неживым, с застывшей маской на лице.На девятый день Билан все же съездил на могилу Градского. "Никто, кроме меня и моих близких, не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!" – эмоционально написал тогда артист.Градский скончался на 73-м году жизни. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

https://ria.ru/20211204/gradskiy-1762207354.html

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2021

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знаменитости, дима билан (виктор белан), ксения собчак, александр градский, шоу-бизнес