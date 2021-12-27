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Шоубиз
https://ria.ru/20211227/bilan-1765699259.html
Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Градского
Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Градского - РИА Новости, 27.12.2021
Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Градского
Дима Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Александра Градского. Многие поклонники в социальных сетях тогда осудили поступок певца. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:45
2021-12-27T17:45
шоубиз
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дима Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Александра Градского. Многие поклонники в социальных сетях тогда осудили поступок певца.В интервью Ксении Собчак певец признался, что не хотел запоминать Градского неживым, с застывшей маской на лице.На девятый день Билан все же съездил на могилу Градского. "Никто, кроме меня и моих близких, не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!" – эмоционально написал тогда артист.Градский скончался на 73-м году жизни. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
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знаменитости, дима билан (виктор белан), ксения собчак, александр градский, шоу-бизнес
17:45 27.12.2021
 
Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Градского

Певец Дима Билан объяснил отсутствие на похоронах Александра Градского

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
Певец Дима Билан на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дима Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Александра Градского. Многие поклонники в социальных сетях тогда осудили поступок певца.

"Каждый переживает это по-своему. Когда хоронили Айзешписа, я осуждал: а почему вот этот человек так сказал на панихиде, а этот вот так, а я же знаю, что это не так. Подходил и говорил: "Чего вы врете, вы не дружили!". Потом я понял, что вообще никого осуждать нельзя", – рассказал Билан.

В интервью Ксении Собчак певец признался, что не хотел запоминать Градского неживым, с застывшей маской на лице.

"Я не могу и не хотел в памяти его оставлять как неживую маску на лице. Каждый человек по-своему воспринимает смерть. Я поставил дома свечку. В этот день я еще снимался в голубых огоньках, снял несколько программ веселых песен. Профессия такая, спорная", – заключил артист.

На девятый день Билан все же съездил на могилу Градского. "Никто, кроме меня и моих близких, не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!" – эмоционально написал тогда артист.
Градский скончался на 73-м году жизни. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
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ШоубизЗнаменитостиДима Билан (Виктор Белан)Ксения СобчакАлександр ГрадскийШоу-бизнес
 
 
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