04:15 27.12.2021 (обновлено: 09:06 27.12.2021)
Профессор МГУ рассказал, чем опасен бессимптомный "омикрон"
Биолог Аграновский: бессимптомные больные COVID-19 с омикрон-штаммом опасны для окружающих
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса может не вызывать симптомов COVID-19, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. В интервью радио Sputnik он объяснил, чем это опасно.
Признаки заболевания вовсе не обязательно появляются у человека, зараженного каким-либо из изученных штаммов SARS CoV-2. Например, при инфицировании наиболее распространенным в России вариантом коронавируса "дельта" COVID-19 может протекать бессимптомно, отметил Аграновский. Скорее всего, аналогичным свойством обладает и новый штамм — "омикрон", считает он.
"Омикрон-штамм коронавируса — это совсем новая история, никакой статистики не накопилось. Но мы можем предположить, что омикрон-штамм, как и другие штаммы коронавируса, можно перенести бессимптомно. Так было и с нулевым уханьским штаммом, и с другими — у некоторых людей не проявляются симптомы вирусной инфекции, но при этом она развивается в организме", — пояснил вирусолог.
Несмотря на то что бессимптомно переносящий инфекцию человек может чувствовать себя прекрасно, он опасен для окружающих, подчеркнул Аграновский. Среди таких пациентов бывают "суперраспространители" коронавируса, добавил он. Контакт с "бессимптомником" может обернуться тяжелым заболеванием для другого человека.
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"Оборотная сторона бессимптомного течения омикрон-штамма в том, что человек может сам не подозревать, что он носитель (коронавируса. — Прим. ред.). Если так случится, то инфицированный человек сможет передать вирус дальше. Те, кто от него заразятся, могут заболеть тяжело. К тому же среди таких бессимптомных носителей есть "суперраспространители" вируса. Они сами не болеют, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей", — рассказал Аграновский.
Снизить риск заражения коронавирусом от бессимптомного носителя инфекции можно с помощью вакцинации и соблюдения санитарных мер предосторожности, которые рекомендованы медиками, заключил вирусолог.