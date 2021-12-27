https://ria.ru/20211227/bessimptomnyy-1765508146.html

Профессор МГУ рассказал, чем опасен бессимптомный "омикрон"

Профессор МГУ рассказал, чем опасен бессимптомный "омикрон" - РИА Новости, 27.12.2021

Профессор МГУ рассказал, чем опасен бессимптомный "омикрон"

Омикрон-штамм коронавируса может не вызывать симптомов COVID-19, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T04:15

2021-12-27T04:15

2021-12-27T09:06

распространение коронавируса

общество

здоровье

россия

коронавирус covid-19

алексей аграновский

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса может не вызывать симптомов COVID-19, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. В интервью радио Sputnik он объяснил, чем это опасно.Признаки заболевания вовсе не обязательно появляются у человека, зараженного каким-либо из изученных штаммов SARS CoV-2. Например, при инфицировании наиболее распространенным в России вариантом коронавируса "дельта" COVID-19 может протекать бессимптомно, отметил Аграновский. Скорее всего, аналогичным свойством обладает и новый штамм — "омикрон", считает он.Несмотря на то что бессимптомно переносящий инфекцию человек может чувствовать себя прекрасно, он опасен для окружающих, подчеркнул Аграновский. Среди таких пациентов бывают "суперраспространители" коронавируса, добавил он. Контакт с "бессимптомником" может обернуться тяжелым заболеванием для другого человека."Оборотная сторона бессимптомного течения омикрон-штамма в том, что человек может сам не подозревать, что он носитель (коронавируса. — Прим. ред.). Если так случится, то инфицированный человек сможет передать вирус дальше. Те, кто от него заразятся, могут заболеть тяжело. К тому же среди таких бессимптомных носителей есть "суперраспространители" вируса. Они сами не болеют, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей", — рассказал Аграновский.Снизить риск заражения коронавирусом от бессимптомного носителя инфекции можно с помощью вакцинации и соблюдения санитарных мер предосторожности, которые рекомендованы медиками, заключил вирусолог.

https://ria.ru/20211221/omikron-1764700609.html

https://ria.ru/20211223/simptomy-1765027859.html

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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, алексей аграновский , омикрон-штамм коронавируса