https://ria.ru/20211227/belyankin-1765675089.html

Участники убийства Белянкина получили от пяти до 20 лет колонии

Участники убийства Белянкина получили от пяти до 20 лет колонии - РИА Новости, 27.12.2021

Участники убийства Белянкина получили от пяти до 20 лет колонии

Московский областной суд назначил различные сроки обвиняемым по уголовному делу о гибели бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:28

2021-12-27T15:28

2021-12-27T16:57

московская область (подмосковье)

происшествия

красногорск

московский областной суд

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Московский областной суд назначил различные сроки обвиняемым по уголовному делу о гибели бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Так, Сергея Ходжаяна, Гамлета Айрапетяна и Гранта Айрапетяна признали виновными по статьям "убийство", "покушение на убийство" и "хулиганство", а Нарека Степаняна, Сурена Маркосяна, Рудика Манукяна, Давида Егиазаряна, Саака Саакяна и Артура Акобяна — только по последней. "Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы сроками от пяти до 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов. Приговор суда в законную силу не вступил", — сказали в ведомстве. Установлено, что в ночь на 2 июня 2019 года в Красногорске осужденные избили Владимира Данилова и Александра Сергеева. Последнего, которого держали Гамлет и Грант Айрапетяны, Ходжаян ранил ножом в живот. На помощь потерпевшим пришел проходивший мимо Белянкин."В ответ на законные требования Белянкина о прекращении противоправных действий Гамлет Айрапетян, Грант Айрапетян и Ходжаян подвергли его избиению. При этом Ходжаян нанес Белянкину удар ножом в область грудной клетки, причинив колото-резаное ранение, в результате которого наступила смерть последнего", — рассказали в прокуратуре. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве и Мособлсуде, Ходжаян получил 20 лет колонии строгого режима, Айрапетяны — 18 и 17 лет соответственно. Еще пятерых осудили на 5,5 года общего режима, меньше всех получил Степанян — пять лет.Убитый — участник боевых действий в Сирии.

https://ria.ru/20210804/draka-1744202370.html

https://ria.ru/20190710/1556322391.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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московская область (подмосковье), происшествия, красногорск, московский областной суд