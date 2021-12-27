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Участники убийства Белянкина получили от пяти до 20 лет колонии
Участники убийства Белянкина получили от пяти до 20 лет колонии - РИА Новости, 27.12.2021
Участники убийства Белянкина получили от пяти до 20 лет колонии
Московский областной суд назначил различные сроки обвиняемым по уголовному делу о гибели бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T15:28
2021-12-27T16:57
московская область (подмосковье)
происшествия
красногорск
московский областной суд
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Московский областной суд назначил различные сроки обвиняемым по уголовному делу о гибели бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Так, Сергея Ходжаяна, Гамлета Айрапетяна и Гранта Айрапетяна признали виновными по статьям "убийство", "покушение на убийство" и "хулиганство", а Нарека Степаняна, Сурена Маркосяна, Рудика Манукяна, Давида Егиазаряна, Саака Саакяна и Артура Акобяна — только по последней. "Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы сроками от пяти до 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов. Приговор суда в законную силу не вступил", — сказали в ведомстве. Установлено, что в ночь на 2 июня 2019 года в Красногорске осужденные избили Владимира Данилова и Александра Сергеева. Последнего, которого держали Гамлет и Грант Айрапетяны, Ходжаян ранил ножом в живот. На помощь потерпевшим пришел проходивший мимо Белянкин."В ответ на законные требования Белянкина о прекращении противоправных действий Гамлет Айрапетян, Грант Айрапетян и Ходжаян подвергли его избиению. При этом Ходжаян нанес Белянкину удар ножом в область грудной клетки, причинив колото-резаное ранение, в результате которого наступила смерть последнего", — рассказали в прокуратуре. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве и Мособлсуде, Ходжаян получил 20 лет колонии строгого режима, Айрапетяны — 18 и 17 лет соответственно. Еще пятерых осудили на 5,5 года общего режима, меньше всех получил Степанян — пять лет.Убитый — участник боевых действий в Сирии.
https://ria.ru/20210804/draka-1744202370.html
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московская область (подмосковье)
красногорск
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московская область (подмосковье), происшествия, красногорск, московский областной суд
15:28 27.12.2021 (обновлено: 16:57 27.12.2021)
 
Участники убийства Белянкина получили от пяти до 20 лет колонии

Участники убийства спецназовца Белянкина в Подмосковье получили от пяти до 20 лет колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Московский областной суд назначил различные сроки обвиняемым по уголовному делу о гибели бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Так, Сергея Ходжаяна, Гамлета Айрапетяна и Гранта Айрапетяна признали виновными по статьям "убийство", "покушение на убийство" и "хулиганство", а Нарека Степаняна, Сурена Маркосяна, Рудика Манукяна, Давида Егиазаряна, Саака Саакяна и Артура Акобяна — только по последней.
"Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы сроками от пяти до 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов. Приговор суда в законную силу не вступил", — сказали в ведомстве.
Установлено, что в ночь на 2 июня 2019 года в Красногорске осужденные избили Владимира Данилова и Александра Сергеева. Последнего, которого держали Гамлет и Грант Айрапетяны, Ходжаян ранил ножом в живот. На помощь потерпевшим пришел проходивший мимо Белянкин.
Сергей Чуев - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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"В ответ на законные требования Белянкина о прекращении противоправных действий Гамлет Айрапетян, Грант Айрапетян и Ходжаян подвергли его избиению. При этом Ходжаян нанес Белянкину удар ножом в область грудной клетки, причинив колото-резаное ранение, в результате которого наступила смерть последнего", — рассказали в прокуратуре.
Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве и Мособлсуде, Ходжаян получил 20 лет колонии строгого режима, Айрапетяны — 18 и 17 лет соответственно. Еще пятерых осудили на 5,5 года общего режима, меньше всех получил Степанян — пять лет.
Убитый — участник боевых действий в Сирии.
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