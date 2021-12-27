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Байден призвал не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса
Байден призвал не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 27.12.2021
Байден призвал не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса
Распространение "омикрон"-штамма коронавируса не должно вызывать панику, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T19:52
2021-12-27T19:52
2021-12-27T19:52
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Распространение "омикрон"-штамма коронавируса не должно вызывать панику, заявил президент США Джо Байден."Омикрон" вызывает беспокойство, но не должен быть причиной паники", - сказал Байден в ходе общения с губернаторами.Мероприятие транслировал Белый дом на своем сайте.Байден отметил, что США готовы к сопротивлению новому штамму, связав это с вакцинированием. "Того, что было в марте 2020 года, не будет", - заверил Байден.
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сша
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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19
Байден призвал не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса
Президент США Байден призвал не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса