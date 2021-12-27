https://ria.ru/20211227/bayden-1765722995.html

Байден призвал не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса

Байден призвал не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 27.12.2021

Байден призвал не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса

Распространение "омикрон"-штамма коронавируса не должно вызывать панику, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T19:52

2021-12-27T19:52

2021-12-27T19:52

распространение коронавируса

в мире

сша

джо байден

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Распространение "омикрон"-штамма коронавируса не должно вызывать панику, заявил президент США Джо Байден."Омикрон" вызывает беспокойство, но не должен быть причиной паники", - сказал Байден в ходе общения с губернаторами.Мероприятие транслировал Белый дом на своем сайте.Байден отметил, что США готовы к сопротивлению новому штамму, связав это с вакцинированием. "Того, что было в марте 2020 года, не будет", - заверил Байден.

https://ria.ru/20211227/simptom-1765688360.html

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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19