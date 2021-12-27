https://ria.ru/20211227/bayden-1765718242.html

Байден подписал оборонный бюджет без санкций против "Северного потока — 2"

Байден подписал оборонный бюджет без санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.12.2021

Байден подписал оборонный бюджет без санкций против "Северного потока — 2"

Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2022 год, он предусматривает средства на сдерживание России, но без санкций против "Северного... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T19:26

2021-12-27T19:26

2021-12-27T19:53

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ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2022 год, он предусматривает средства на сдерживание России, но без санкций против "Северного потока — 2", сообщил Белый дом."Документ подписан в качестве закона", — сказали в администрации Байдена. Оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год предполагает 768 миллиардов долларов ассигнований.Ограничения против российского газопровода требовали включить республиканцы. При этом в окончательном проекте документа они не упоминались. В согласованный вариант не попало и предложение о санкционных мерах против 35 россиян, "близких" к руководству страны, так же как и против суверенного долга России. Тем не менее в бюджете запланированы затраты в четыре миллиарда долларов на военное сдерживание Москвы в Европе.Национальный акт об ассигнованиях на оборону в будущем году предполагает выделение 300 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине, из которых не менее 75 миллионов должны потратить на летальные средства и сопутствующие услуги. Сумма, вошедшая в компромиссный вариант, на 50 миллионов превысила запрос американской администрации.Порядка 7,1 миллиарда долларов инвестиций заложили в бюджете для оптимизации "присутствия, возможностей и операций" американских сил в Индо-Тихоокеанском регионе."Северный поток — 2" состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, трубопровод проложен от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод достроили в сентябре, но его запуск пришлось отложить из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.Вашингтон считает "Северный поток — 2" угрозой энергетической безопасности Европы и неоднократно вводил санкции против него.

https://ria.ru/20211224/potok-1765373681.html

https://ria.ru/20211224/potok-1765293391.html

https://ria.ru/20211223/potok-1765188998.html

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в мире, сша, европа, джо байден, северный поток — 2, россия