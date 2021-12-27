19:26 27.12.2021 (обновлено: 19:53 27.12.2021)
Байден подписал оборонный бюджет без санкций против "Северного потока — 2"
Президент США Байден подписал оборонный бюджет без санкций против "Северного потока — 2"
© AP Photo / Charlie RiedelПрезидент США Джо Байден в Канзасе
© AP Photo / Charlie Riedel
ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2022 год, он предусматривает средства на сдерживание России, но без санкций против "Северного потока — 2", сообщил Белый дом.
"Документ подписан в качестве закона", — сказали в администрации Байдена.
Оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год предполагает 768 миллиардов долларов ассигнований.
Ограничения против российского газопровода требовали включить республиканцы. При этом в окончательном проекте документа они не упоминались. В согласованный вариант не попало и предложение о санкционных мерах против 35 россиян, "близких" к руководству страны, так же как и против суверенного долга России. Тем не менее в бюджете запланированы затраты в четыре миллиарда долларов на военное сдерживание Москвы в Европе.
Национальный акт об ассигнованиях на оборону в будущем году предполагает выделение 300 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине, из которых не менее 75 миллионов должны потратить на летальные средства и сопутствующие услуги. Сумма, вошедшая в компромиссный вариант, на 50 миллионов превысила запрос американской администрации.
Порядка 7,1 миллиарда долларов инвестиций заложили в бюджете для оптимизации "присутствия, возможностей и операций" американских сил в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Северный поток — 2" состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, трубопровод проложен от побережья России через Балтийское море до Германии.
Газопровод достроили в сентябре, но его запуск пришлось отложить из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.
Вашингтон считает "Северный поток — 2" угрозой энергетической безопасности Европы и неоднократно вводил санкции против него.
23 декабря, 17:21Украина пригрозила "вечными" санкциями против "Северного потока — 2"