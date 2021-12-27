https://ria.ru/20211227/bastrykin-1765664916.html
Бастрыкину доложат о проверке оставления ребенка на морозе в Амурске
Бастрыкину доложат о проверке оставления ребенка на морозе в Амурске - РИА Новости, 27.12.2021
Бастрыкину доложат о проверке оставления ребенка на морозе в Амурске
Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат, почему трехлетний мальчик оказался раздетым на морозе в Хабаровском крае, сообщается на... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:28
2021-12-27T14:28
2021-12-27T14:48
происшествия
хабаровский край
амурск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат, почему трехлетний мальчик оказался раздетым на морозе в Хабаровском крае, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 26 декабря во дворе многоквартирного дома в городе Амурске водитель скорой помощи обнаружил трехлетнего мальчика, который был на улице без верхней одежды. Ребенка доставили в медучреждение, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает."Председатель СК дал поручение... представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых ребенок покинул квартиру, опрашиваются свидетели. Проводится процессуальная проверка по статьям 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
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происшествия, хабаровский край, амурск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:28 27.12.2021 (обновлено: 14:48 27.12.2021)
Бастрыкину доложат о проверке оставления ребенка на морозе в Амурске
Бастрыкину доложат, почему под Хабаровском трехлетний мальчик оказался раздетым на морозе