https://ria.ru/20211227/bastrykin-1765664916.html

Бастрыкину доложат о проверке оставления ребенка на морозе в Амурске

Бастрыкину доложат о проверке оставления ребенка на морозе в Амурске - РИА Новости, 27.12.2021

Бастрыкину доложат о проверке оставления ребенка на морозе в Амурске

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат, почему трехлетний мальчик оказался раздетым на морозе в Хабаровском крае, сообщается на... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:28

2021-12-27T14:28

2021-12-27T14:48

происшествия

хабаровский край

амурск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат, почему трехлетний мальчик оказался раздетым на морозе в Хабаровском крае, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 26 декабря во дворе многоквартирного дома в городе Амурске водитель скорой помощи обнаружил трехлетнего мальчика, который был на улице без верхней одежды. Ребенка доставили в медучреждение, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает."Председатель СК дал поручение... представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых ребенок покинул квартиру, опрашиваются свидетели. Проводится процессуальная проверка по статьям 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

https://ria.ru/20211227/moroz-1765597450.html

хабаровский край

амурск

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происшествия, хабаровский край, амурск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия