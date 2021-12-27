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В Минобороны заявили о целенаправленном освоении НАТО Арктики
В Минобороны заявили о целенаправленном освоении НАТО Арктики - РИА Новости, 27.12.2021
В Минобороны заявили о целенаправленном освоении НАТО Арктики
Активность НАТО в Арктическом регионе усиливается, к учениям здесь в непосредственной близости от границ России всё чаще привлекаются стратегические силы... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:55
2021-12-27T19:01
арктика
россия
безопасность
александр фомин
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Активность НАТО в Арктическом регионе усиливается, к учениям здесь в непосредственной близости от границ России всё чаще привлекаются стратегические силы альянса, заявил в понедельник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве."Североатлантический союз целенаправленно осваивает Арктику в военных целях, наращивает масштабы учебно-боевой деятельности в регионе с привлечением стратегических бомбардировщиков и морского компонента глобальной системы противоракетной обороны, в том числе в непосредственной близости от границ Российской Федерации", - сказал Фомин.Он отметил, что Североатлантический союз отказался также поддержать в 2020 году российскую "Инициативу военной сдержанности", предусматривающую снижение интенсивности учений и другой деятельности Вооружённых сил РФ и Объединённых Вооружённых сил НАТО в районах соприкосновения в период пандемии коронавирусной инфекции.
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арктика, россия, безопасность, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:55 27.12.2021 (обновлено: 19:01 27.12.2021)
 
В Минобороны заявили о целенаправленном освоении НАТО Арктики

Замминистра обороны Фомин: НАТО целенаправленно осваивает Арктику в военных целях

© Фото : Norwegian Air ForceИстребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений в Арктике
Истребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений в Арктике - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : Norwegian Air Force
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Активность НАТО в Арктическом регионе усиливается, к учениям здесь в непосредственной близости от границ России всё чаще привлекаются стратегические силы альянса, заявил в понедельник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
"Североатлантический союз целенаправленно осваивает Арктику в военных целях, наращивает масштабы учебно-боевой деятельности в регионе с привлечением стратегических бомбардировщиков и морского компонента глобальной системы противоракетной обороны, в том числе в непосредственной близости от границ Российской Федерации", - сказал Фомин.
Он отметил, что Североатлантический союз отказался также поддержать в 2020 году российскую "Инициативу военной сдержанности", предусматривающую снижение интенсивности учений и другой деятельности Вооружённых сил РФ и Объединённых Вооружённых сил НАТО в районах соприкосновения в период пандемии коронавирусной инфекции.
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Запад хочет идти на север, но место уже занято нами
 
АрктикаРоссияБезопасностьАлександр ФоминНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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