https://ria.ru/20211227/arktika-1765713387.html
В Минобороны заявили о целенаправленном освоении НАТО Арктики
В Минобороны заявили о целенаправленном освоении НАТО Арктики - РИА Новости, 27.12.2021
В Минобороны заявили о целенаправленном освоении НАТО Арктики
Активность НАТО в Арктическом регионе усиливается, к учениям здесь в непосредственной близости от границ России всё чаще привлекаются стратегические силы... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:55
2021-12-27T18:55
2021-12-27T19:01
арктика
россия
безопасность
александр фомин
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Активность НАТО в Арктическом регионе усиливается, к учениям здесь в непосредственной близости от границ России всё чаще привлекаются стратегические силы альянса, заявил в понедельник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве."Североатлантический союз целенаправленно осваивает Арктику в военных целях, наращивает масштабы учебно-боевой деятельности в регионе с привлечением стратегических бомбардировщиков и морского компонента глобальной системы противоракетной обороны, в том числе в непосредственной близости от границ Российской Федерации", - сказал Фомин.Он отметил, что Североатлантический союз отказался также поддержать в 2020 году российскую "Инициативу военной сдержанности", предусматривающую снижение интенсивности учений и другой деятельности Вооружённых сил РФ и Объединённых Вооружённых сил НАТО в районах соприкосновения в период пандемии коронавирусной инфекции.
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арктика, россия, безопасность, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:55 27.12.2021 (обновлено: 19:01 27.12.2021)
В Минобороны заявили о целенаправленном освоении НАТО Арктики
Замминистра обороны Фомин: НАТО целенаправленно осваивает Арктику в военных целях