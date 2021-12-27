https://ria.ru/20211227/arktika-1765713387.html

В Минобороны заявили о целенаправленном освоении НАТО Арктики

В Минобороны заявили о целенаправленном освоении НАТО Арктики - РИА Новости, 27.12.2021

В Минобороны заявили о целенаправленном освоении НАТО Арктики

Активность НАТО в Арктическом регионе усиливается, к учениям здесь в непосредственной близости от границ России всё чаще привлекаются стратегические силы... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T18:55

2021-12-27T18:55

2021-12-27T19:01

арктика

россия

безопасность

александр фомин

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Активность НАТО в Арктическом регионе усиливается, к учениям здесь в непосредственной близости от границ России всё чаще привлекаются стратегические силы альянса, заявил в понедельник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве."Североатлантический союз целенаправленно осваивает Арктику в военных целях, наращивает масштабы учебно-боевой деятельности в регионе с привлечением стратегических бомбардировщиков и морского компонента глобальной системы противоракетной обороны, в том числе в непосредственной близости от границ Российской Федерации", - сказал Фомин.Он отметил, что Североатлантический союз отказался также поддержать в 2020 году российскую "Инициативу военной сдержанности", предусматривающую снижение интенсивности учений и другой деятельности Вооружённых сил РФ и Объединённых Вооружённых сил НАТО в районах соприкосновения в период пандемии коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20211110/zapad-1758285184.html

арктика

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арктика, россия, безопасность, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)