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Оренбуржца, взорвавшего самодельные бомбы в доме бывшей жены, арестовали
Оренбуржца, взорвавшего самодельные бомбы в доме бывшей жены, арестовали - РИА Новости, 27.12.2021
Оренбуржца, взорвавшего самодельные бомбы в доме бывшей жены, арестовали
Житель Кувандыка, который взорвал две самодельные взрывчатые устройства в доме экс-супруги, в результате чего пострадали ее мать и его сын, арестован, ему... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:18
2021-12-27T11:18
происшествия
оренбургская область
кувандык
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УФА, 27 дек – РИА Новости. Житель Кувандыка, который взорвал две самодельные взрывчатые устройства в доме экс-супруги, в результате чего пострадали ее мать и его сын, арестован, ему предъявлено обвинение, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.Ранее ведомство сообщало, что 24 декабря в Кувандыке 49-летний мужчина пришел утром в дом бывшей жены и взорвал в помещении две самодельные бомбы. Пострадали его 64-летняя бывшая теща и 13-летний сын. Они были госпитализированы. Мужчина скрылся с места происшествия, но его быстро задержали."По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, общеопасным способом, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате нападения 64-летней жительницей города Кувандыка и ее 13-летним внуком получены телесные повреждения в виде осколочных повреждений поражающими элементами взрывного устройства. В больнице им оказали необходимую помощь, их жизни ничто не угрожает.
https://ria.ru/20210611/ubiystvo-1736597095.html
оренбургская область
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происшествия, оренбургская область, кувандык
11:18 27.12.2021
 
Оренбуржца, взорвавшего самодельные бомбы в доме бывшей жены, арестовали

Жителя оренбургского Кувандыка, взорвавшего самодельные бомбы в доме экс-жены, арестовали

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УФА, 27 дек – РИА Новости. Житель Кувандыка, который взорвал две самодельные взрывчатые устройства в доме экс-супруги, в результате чего пострадали ее мать и его сын, арестован, ему предъявлено обвинение, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.
Ранее ведомство сообщало, что 24 декабря в Кувандыке 49-летний мужчина пришел утром в дом бывшей жены и взорвал в помещении две самодельные бомбы. Пострадали его 64-летняя бывшая теща и 13-летний сын. Они были госпитализированы. Мужчина скрылся с места происшествия, но его быстро задержали.
"По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, общеопасным способом, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате нападения 64-летней жительницей города Кувандыка и ее 13-летним внуком получены телесные повреждения в виде осколочных повреждений поражающими элементами взрывного устройства. В больнице им оказали необходимую помощь, их жизни ничто не угрожает.
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