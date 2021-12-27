https://ria.ru/20211227/arest-1765616198.html

Оренбуржца, взорвавшего самодельные бомбы в доме бывшей жены, арестовали

Оренбуржца, взорвавшего самодельные бомбы в доме бывшей жены, арестовали - РИА Новости, 27.12.2021

Оренбуржца, взорвавшего самодельные бомбы в доме бывшей жены, арестовали

Житель Кувандыка, который взорвал две самодельные взрывчатые устройства в доме экс-супруги, в результате чего пострадали ее мать и его сын, арестован, ему... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:18

2021-12-27T11:18

2021-12-27T11:18

происшествия

оренбургская область

кувандык

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УФА, 27 дек – РИА Новости. Житель Кувандыка, который взорвал две самодельные взрывчатые устройства в доме экс-супруги, в результате чего пострадали ее мать и его сын, арестован, ему предъявлено обвинение, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.Ранее ведомство сообщало, что 24 декабря в Кувандыке 49-летний мужчина пришел утром в дом бывшей жены и взорвал в помещении две самодельные бомбы. Пострадали его 64-летняя бывшая теща и 13-летний сын. Они были госпитализированы. Мужчина скрылся с места происшествия, но его быстро задержали."По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, общеопасным способом, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате нападения 64-летней жительницей города Кувандыка и ее 13-летним внуком получены телесные повреждения в виде осколочных повреждений поражающими элементами взрывного устройства. В больнице им оказали необходимую помощь, их жизни ничто не угрожает.

https://ria.ru/20210611/ubiystvo-1736597095.html

оренбургская область

кувандык

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происшествия, оренбургская область, кувандык