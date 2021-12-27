16:19 27.12.2021 (обновлено: 16:20 27.12.2021)
В Приволжье вышел аудиовизуальный альбом со звуками рельефа регионов округа
В Приволжье вышел аудиовизуальный альбом со звуками рельефа регионов округа
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Премьера аудиовизуального альбома "Музыка Приволжья", позволяющего услышать, как звучит рельеф местных регионов, состоялась 27 декабря в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.
Основой мелодии стали преобразованные специалистами Роскартографии в звуковые колебания значения высот географических объектов регионов округа - холмов, низменностей, рек и гор ПФО.
"В итоге каждый регион нашего округа – от Кировской до Оренбургской области, от поймы Волги до предгорий Урала в Пермском крае – "зазвучал". Графики перепада высот легли в основу тектонической музыки… Всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно оценить, посмотрев видеоклип проекта на сайте аппарата полномочного представителя в ПФО. Релиз альбома "Музыка Приволжья" намечен на начало 2022 года на площадках Яндекс.Музыка и Apple Music", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора Роскартографии Сергея Карутина, музыкальный проект родился в процессе выполнения работ по актуализации рельефа России. "Мы выбрали для него Приволжский федеральный округ, где, действительно, уникальный ландшафт. Результатом эксперимента стало сотрудничество Роскартографии с композитором Михаилом Мищенко и аппаратом полномочного представителя президента РФ в ПФО", - сказал Карутин.
Приволжский федеральный округ стал первым в стране, где создали свою уникальную мелодию. "В ПФО удивительная природа. Нас связывает великая Волга, издавна вдохновлявшая музыкантов, художников и поэтов. Очень важно, что эта связь и сегодня подчеркивается яркими культурными проектами. Благодаря музыке мы можем оценить и уникальность каждого региона. Такое путешествие поможет лучше понять душу России", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова губернатора Глеба Никитина.