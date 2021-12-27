https://ria.ru/20211227/albom-1765683952.html

В Приволжье вышел аудиовизуальный альбом со звуками рельефа регионов округа

В Приволжье вышел аудиовизуальный альбом со звуками рельефа регионов округа - РИА Новости, 27.12.2021

В Приволжье вышел аудиовизуальный альбом со звуками рельефа регионов округа

Премьера аудиовизуального альбома "Музыка Приволжья", позволяющего услышать, как звучит рельеф местных регионов, состоялась 27 декабря в Приволжском федеральном РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:19

2021-12-27T16:19

2021-12-27T16:20

культура

общество

приволжский фо

нижегородская область

глеб никитин

музыка

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Премьера аудиовизуального альбома "Музыка Приволжья", позволяющего услышать, как звучит рельеф местных регионов, состоялась 27 декабря в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.Основой мелодии стали преобразованные специалистами Роскартографии в звуковые колебания значения высот географических объектов регионов округа - холмов, низменностей, рек и гор ПФО.По словам генерального директора Роскартографии Сергея Карутина, музыкальный проект родился в процессе выполнения работ по актуализации рельефа России. "Мы выбрали для него Приволжский федеральный округ, где, действительно, уникальный ландшафт. Результатом эксперимента стало сотрудничество Роскартографии с композитором Михаилом Мищенко и аппаратом полномочного представителя президента РФ в ПФО", - сказал Карутин.Приволжский федеральный округ стал первым в стране, где создали свою уникальную мелодию. "В ПФО удивительная природа. Нас связывает великая Волга, издавна вдохновлявшая музыкантов, художников и поэтов. Очень важно, что эта связь и сегодня подчеркивается яркими культурными проектами. Благодаря музыке мы можем оценить и уникальность каждого региона. Такое путешествие поможет лучше понять душу России", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова губернатора Глеба Никитина.

https://ria.ru/20211227/teatr-1764202173.html

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общество, приволжский фо, нижегородская область, глеб никитин, музыка, россия