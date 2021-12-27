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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211227/albom-1765683952.html
В Приволжье вышел аудиовизуальный альбом со звуками рельефа регионов округа
В Приволжье вышел аудиовизуальный альбом со звуками рельефа регионов округа - РИА Новости, 27.12.2021
В Приволжье вышел аудиовизуальный альбом со звуками рельефа регионов округа
Премьера аудиовизуального альбома "Музыка Приволжья", позволяющего услышать, как звучит рельеф местных регионов, состоялась 27 декабря в Приволжском федеральном РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:19
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культура
общество
приволжский фо
нижегородская область
глеб никитин
музыка
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Премьера аудиовизуального альбома "Музыка Приволжья", позволяющего услышать, как звучит рельеф местных регионов, состоялась 27 декабря в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.Основой мелодии стали преобразованные специалистами Роскартографии в звуковые колебания значения высот географических объектов регионов округа - холмов, низменностей, рек и гор ПФО.По словам генерального директора Роскартографии Сергея Карутина, музыкальный проект родился в процессе выполнения работ по актуализации рельефа России. "Мы выбрали для него Приволжский федеральный округ, где, действительно, уникальный ландшафт. Результатом эксперимента стало сотрудничество Роскартографии с композитором Михаилом Мищенко и аппаратом полномочного представителя президента РФ в ПФО", - сказал Карутин.Приволжский федеральный округ стал первым в стране, где создали свою уникальную мелодию. "В ПФО удивительная природа. Нас связывает великая Волга, издавна вдохновлявшая музыкантов, художников и поэтов. Очень важно, что эта связь и сегодня подчеркивается яркими культурными проектами. Благодаря музыке мы можем оценить и уникальность каждого региона. Такое путешествие поможет лучше понять душу России", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова губернатора Глеба Никитина.
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общество, приволжский фо, нижегородская область, глеб никитин, музыка, россия
16:19 27.12.2021 (обновлено: 16:20 27.12.2021)
 
В Приволжье вышел аудиовизуальный альбом со звуками рельефа регионов округа

В Приволжье вышел аудиовизуальный альбом со звуками рельефа регионов округа

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде
Стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Премьера аудиовизуального альбома "Музыка Приволжья", позволяющего услышать, как звучит рельеф местных регионов, состоялась 27 декабря в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.
Основой мелодии стали преобразованные специалистами Роскартографии в звуковые колебания значения высот географических объектов регионов округа - холмов, низменностей, рек и гор ПФО.

"В итоге каждый регион нашего округа – от Кировской до Оренбургской области, от поймы Волги до предгорий Урала в Пермском крае – "зазвучал". Графики перепада высот легли в основу тектонической музыки… Всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно оценить, посмотрев видеоклип проекта на сайте аппарата полномочного представителя в ПФО. Релиз альбома "Музыка Приволжья" намечен на начало 2022 года на площадках Яндекс.Музыка и Apple Music", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Роскартографии Сергея Карутина, музыкальный проект родился в процессе выполнения работ по актуализации рельефа России. "Мы выбрали для него Приволжский федеральный округ, где, действительно, уникальный ландшафт. Результатом эксперимента стало сотрудничество Роскартографии с композитором Михаилом Мищенко и аппаратом полномочного представителя президента РФ в ПФО", - сказал Карутин.
Приволжский федеральный округ стал первым в стране, где создали свою уникальную мелодию. "В ПФО удивительная природа. Нас связывает великая Волга, издавна вдохновлявшая музыкантов, художников и поэтов. Очень важно, что эта связь и сегодня подчеркивается яркими культурными проектами. Благодаря музыке мы можем оценить и уникальность каждого региона. Такое путешествие поможет лучше понять душу России", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова губернатора Глеба Никитина.
Слева направо: актрисы Галина Кашковская (Актриса, которой нет в распределении) и Полина Айрапетова (Полина, только что приехала из Италии) в сцене из спектакля Моцарт Дон Жуан. Генеральная репетиция в постановке Дмитрия Крымова в театре Мастерская Петра Фоменко в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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КультураОбществоПриволжский ФОНижегородская областьГлеб НикитинМузыкаРоссия
 
 
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