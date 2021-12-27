https://ria.ru/20211227/afganistan-1765677282.html

Ситуация на границе с Афганистаном вызывает тревогу, заявил Путин

Ситуация на границе с Афганистаном вызывает тревогу, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2021

Ситуация на границе с Афганистаном вызывает тревогу, заявил Путин

Ситуация на границе с Афганистаном вызывает тревогу и озабоченность, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Таджикистана Эмомали... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:39

2021-12-27T15:39

2021-12-27T15:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Ситуация на границе с Афганистаном вызывает тревогу и озабоченность, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном."Таджикистан - один из наших верных, надежных близких союзников. Мы развиваем отношения очень активно по всем направлениям. Это касается в том числе и вопросов безопасности. Сейчас ситуация на границе с Афганистаном... вызывает известную тревогу и озабоченность", - сказал Путин.Он отметил, что разделяет эти опасения, и Россия в том числе помогает в укреплении обороноспособности Таджикистана.Рахмон в свою очередь выразил готовность обсудить самые различные вопросы."Мы активно развиваем культурно-гуманитарные связи, тесно сотрудничаем в сфере безопасности. Готов обсудить с вами состояние и перспективы наших взаимоотношений, международные и региональные вопросы с акцентом на афганскую проблематику", - сказал он.

https://ria.ru/20211227/afganistan-1765596318.html

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в мире, афганистан, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия