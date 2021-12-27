https://ria.ru/20211227/afganistan-1765596318.html

В МИД призвали не политизировать гуманитарные вопросы в Афганистане

В МИД призвали не политизировать гуманитарные вопросы в Афганистане - РИА Новости, 27.12.2021

В МИД призвали не политизировать гуманитарные вопросы в Афганистане

Афганистану жизненно необходимы финансовые средства, заблокированные США и их союзниками на банковских счетах, Вашингтон должен оказаться от политизации... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:12

2021-12-27T09:12

2021-12-27T10:08

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Афганистану жизненно необходимы финансовые средства, заблокированные США и их союзниками на банковских счетах, Вашингтон должен оказаться от политизации гуманитарных вопросов и разблокировать афганские средства, сказал в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.Он отметил, что западные страны, в первую очередь США, в чьих банках находится подавляющее большинство афганских денежных средств, "продолжают ссылаться на препятствующие этому обстоятельства, прежде всего, имеющие процессуально-судебный и санкционный характер, несмотря на то, что текущее незавидное положение дел – прямой результат их безответственного 20-летнего военного присутствия в стране"."Россия продолжит призывать Вашингтон и его союзников к полному отказу от политизации гуманитарной проблематики. Сегодня на фоне стремительного нарастания рисков расползания наркотических и террористических угроз по региону и за его пределы Афганистану жизненно необходимы его финансовые средства, удерживаемые на международных счетах, для эффективного купирования стоящих перед страной вызовов", - добавил Ильичев.При этом он отметил, что принятая на прошлой неделе СБ ООН резолюция предусматривает гуманитарные изъятия из санкционного режима в отношении талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность) и позволяет оказывать гуманитарное содействие афганскому народу в условиях действующих в отношении руководства талибов ограничений.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьИнтервью директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева >>

https://ria.ru/20211225/mid-1765483871.html

https://ria.ru/20211219/gani-1764472146.html

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