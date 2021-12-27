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Ядерные технологии
https://ria.ru/20211227/aes-1765628943.html
На Белорусской АЭС загрузили топливо во второй энергоблок
На Белорусской АЭС загрузили топливо во второй энергоблок - РИА Новости, 27.12.2021
На Белорусской АЭС загрузили топливо во второй энергоблок
Загрузка топлива во второй энергоблок завершена на Белорусской АЭС, сообщили в понедельник в пресс-службе минэнерго республики. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:03
2021-12-27T17:08
белоруссия
в мире
гродненская область
белорусская аэс
ядерные технологии
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МИНСК, 27 дек - РИА Новости. Загрузка топлива во второй энергоблок завершена на Белорусской АЭС, сообщили в понедельник в пресс-службе минэнерго республики.На прошлой неделе в минэнерго Белоруссии заявили, что началась загрузка топлива на втором энергоблоке БелАЭС. Ввести его в эксплуатацию планируют к лету следующего года."Двадцать седьмого декабря на Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока. В реактор загружены 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом", - говорится в сообщении пресс-службы минэнерго.По информации ведомства, в рамках дальнейшей программы физического пуска блока "будут выполнены работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально-контролируемый уровень мощности".Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область).
https://ria.ru/20211206/sistema-1762431401.html
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белоруссия, в мире, гродненская область, белорусская аэс
12:03 27.12.2021 (обновлено: 17:08 27.12.2021)
 
На Белорусской АЭС загрузили топливо во второй энергоблок

На Белорусской АЭС завершили загрузку топлива во второй энергоблок

© Фото : Белорусская атомная электростанцияБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : Белорусская атомная электростанция
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МИНСК, 27 дек - РИА Новости. Загрузка топлива во второй энергоблок завершена на Белорусской АЭС, сообщили в понедельник в пресс-службе минэнерго республики.
На прошлой неделе в минэнерго Белоруссии заявили, что началась загрузка топлива на втором энергоблоке БелАЭС. Ввести его в эксплуатацию планируют к лету следующего года.
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"Двадцать седьмого декабря на Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока. В реактор загружены 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом", - говорится в сообщении пресс-службы минэнерго.
По информации ведомства, в рамках дальнейшей программы физического пуска блока "будут выполнены работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально-контролируемый уровень мощности".
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область).
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Ядерные технологииБелоруссияВ миреГродненская областьБелорусская АЭС
 
 
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