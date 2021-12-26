Земан рассказал, как капитуляция НАТО создала "афганский Мюнхен"
Президент Чехии Земан: капитуляция НАТО в Афганистане создала "афганский Мюнхен"
ПРАГА, 25 дек – РИА Новости. Ситуация в мире ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане, в результате чего к власти в этой стране снова пришло движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), заявил в воскресенье в обращении к согражданам президент Чехии Милош Земан.
"Международная ситуация с точки зрения безопасности ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане, в результате чего к власти в этой стране снова пришло террористическое движение "Талибан"*. Этот "афганский Мюнхен", судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана, но, прежде всего, к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак, подобных атакам на нью-йоркских "близнецов" (здания Всемирного торгового центра в 2001 году - ред.), которые организовал именно "Талибан"*, - сказал Земан.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность