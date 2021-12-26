https://ria.ru/20211226/zabeg-1765561295.html

В Петербурге стартовал забег Дедов Морозов

В Петербурге стартовал забег Дедов Морозов - РИА Новости, 26.12.2021

В Петербурге стартовал забег Дедов Морозов

Пятый международный забег жителей и гостей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов стартовал в историческом центре города в воскресенье вечером, когда... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T19:03

2021-12-26T19:03

2021-12-26T20:01

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Пятый международный забег жителей и гостей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов стартовал в историческом центре города в воскресенье вечером, когда температура воздуха составила около минус 16 градусов, передаёт корреспондент РИА Новости.В этом году для участников забега подготовлено две дистанции: на 2,5 километра - для тех, кто хочет пройти маршрут с детьми, родными и близкими, и на 5 километров - для профессионалов и любителей бега, которые преодолеют маршрут на время.Колонна Дедов Морозов двигается по Миллионной улице, разворачивается напротив Мраморного дворца и через Аптекарский переулок следует к реке Мойке. Вдоль набережной участники забега возвращаются к его исходной точке и финишируют в Арке Главного штаба на Дворцовой площади.По наблюдениям корреспондента агентства, морозная погода не испугала участников забега, многие из которых танцевали и веселились задолго до разминки перед стартом. Среди них встречались и родители с детьми, которые также были облачены в костюмы новогоднего волшебника.Жители и гости Петербурга, оказавшиеся на Дворцовой площади в момент забега, с удовольствием наблюдали за толпой Дедов Морозов в историческом центре города.Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время температура воздуха в Петербурге составляет около минус 16 градусов.

https://ria.ru/20211226/goroskop-1765496110.html

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общество, санкт-петербург, дед мороз, новый год