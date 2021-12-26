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В Индии шесть человек погибли при взрыве на фабрике

В Индии шесть человек погибли при взрыве на фабрике - РИА Новости, 26.12.2021

В Индии шесть человек погибли при взрыве на фабрике

По меньшей мере шесть рабочих погибли и более десятка получили ранения в результате взрыва котла на фабрике по производству лапши в индийском штате Бихар,... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T13:15

2021-12-26T13:15

2021-12-26T13:15

в мире

индия

бихар

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек - РИА Новости. По меньшей мере шесть рабочих погибли и более десятка получили ранения в результате взрыва котла на фабрике по производству лапши в индийском штате Бихар, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на должностных лиц.По словам осведомленных источников, взрыв также повредил соседние здания. Согласно изданию Times of India, он был настолько сильным, что его слышали на расстоянии пяти километров от места происшествия.Спасательные операции продолжаются. Точная причина происшествия еще не установлена.

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в мире, индия, бихар