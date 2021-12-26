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В США увидели первый признак начала третьей мировой войны
В США заявили о первом признаке начала третьей мировой войны - РИА Новости, 26.12.2021
В США увидели первый признак начала третьей мировой войны
Американский политический обозреватель Гордон Чанг заявил в комментарии Daily Express, что просчеты президента Байдена в области космоса могут стать "поводом... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T22:08
2021-12-26T22:08
2021-12-26T22:32
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Американский политический обозреватель Гордон Чанг заявил в комментарии Daily Express, что просчеты президента Байдена в области космоса могут стать "поводом для начала мировой войны"."Один из первых признаков начала войны: вытеснение США", — сказал он, не уточнив, почему сделал такой вывод.По его мнению, американский лидер не предпринимает никаких усилий, чтобы ослабить конкурентов Вашингтона."Администрация Байдена не справляется с задачей защиты США", — добавил Чанг.В последнее время на Западе регулярно озвучивают различные сценарии войны, в том числе с участием России. При этом Москва не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, а необоснованные заявления о российской "угрозе" используются лишь как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211226/pentagon-1765552414.html
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в мире, сша, китай, нато, россия
22:08 26.12.2021 (обновлено: 22:32 26.12.2021)
В США заявили о первом признаке начала третьей мировой войны
Политолог Чанг: Байден не справляется с защитой США в космосе