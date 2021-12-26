https://ria.ru/20211226/vindzor-1765568310.html

Мужчину, пытавшегося проникнуть в Виндзорский замок, передали психиатрам

Мужчину, пытавшегося проникнуть в Виндзорский замок, передали психиатрам - РИА Новости, 26.12.2021

Мужчину, пытавшегося проникнуть в Виндзорский замок, передали психиатрам

Мужчина, задержанный в субботу за проникновение на территорию Виндзорского замка, передан на попечение медицинских работников, говорится в сообщении полиции... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T20:53

2021-12-26T20:53

2021-12-26T20:53

в мире

виндзор

лондон

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елизавета ii

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ЛОНДОН, 26 дек – РИА Новости. Мужчина, задержанный в субботу за проникновение на территорию Виндзорского замка, передан на попечение медицинских работников, говорится в сообщении полиции Лондона.Полиция в субботу задержала 19-летнего вооруженного мужчину, который проник на территорию Виндзора, где королева Великобритании Елизавета II с семьей отмечала Рождество. Отмечается, что мужчина вошел на территорию, но не входил ни в какие здания, а после обыска у него был обнаружен арбалет.Добавляется, что специалисты столичной полиции проводят расследование всех обстоятельств этого инцидента.

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765560115.html

виндзор

лондон

великобритания

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в мире, виндзор, лондон, великобритания, елизавета ii