https://ria.ru/20211226/vindzor-1765568310.html
Мужчину, пытавшегося проникнуть в Виндзорский замок, передали психиатрам
Мужчину, пытавшегося проникнуть в Виндзорский замок, передали психиатрам - РИА Новости, 26.12.2021
Мужчину, пытавшегося проникнуть в Виндзорский замок, передали психиатрам
Мужчина, задержанный в субботу за проникновение на территорию Виндзорского замка, передан на попечение медицинских работников, говорится в сообщении полиции... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T20:53
2021-12-26T20:53
2021-12-26T20:53
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ЛОНДОН, 26 дек – РИА Новости. Мужчина, задержанный в субботу за проникновение на территорию Виндзорского замка, передан на попечение медицинских работников, говорится в сообщении полиции Лондона.Полиция в субботу задержала 19-летнего вооруженного мужчину, который проник на территорию Виндзора, где королева Великобритании Елизавета II с семьей отмечала Рождество. Отмечается, что мужчина вошел на территорию, но не входил ни в какие здания, а после обыска у него был обнаружен арбалет.Добавляется, что специалисты столичной полиции проводят расследование всех обстоятельств этого инцидента.
https://ria.ru/20211226/ukraina-1765560115.html
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в мире, виндзор, лондон, великобритания, елизавета ii
Мужчину, пытавшегося проникнуть в Виндзорский замок, передали психиатрам
Задержанного за проникновение на территорию Виндзорского замка передали психиатрам