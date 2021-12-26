https://ria.ru/20211226/video-1765573457.html

Люди в панике выбегают из ТЦ. Кадры инцидента на севере Москвы

Опубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой" - РИА Новости, 26.12.2021

Люди в панике выбегают из ТЦ. Кадры инцидента на севере Москвы

Появились кадры из торгового центра в Москве, в котором мужчина показал охранникам похожий на гранату предмет. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T22:46

2021-12-26T22:46

2021-12-26T22:52

происшествия

москва

ленинградское шоссе (москва)

тц "метрополис"

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Появились кадры из торгового центра в Москве, в котором мужчина показал охранникам похожий на гранату предмет.На видеозаписи видно, как люди в спешке покидают здание. Многие оказались на улице без верхней одежды — в частности, сотрудницы магазинов. Попавшая на видео девушка рассказывает, что "всем срочно сказали выходить".Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что сотрудники охраны задержали человека, который пытался похитить товар. Однако затем он показал им предмет, похожий на гранату и скрылся с места происшествия. В результате инцидента пострадавших нет.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, ЧП произошло в торговом центре "Метрополис", а злоумышленник убежал на станцию метро "Войковская".

москва

ленинградское шоссе (москва)

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2021

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Кадры эвакуации людей из ТЦ "Метрополис" Один из посетителей ТЦ "Метрополис" украл духи в магазине косметики. Охранник заметил вора, и попытался задержать. После этого началась паника и эвакуация. 2021-12-26T22:46 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, ленинградское шоссе (москва), видео, тц "метрополис"