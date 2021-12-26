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Люди в панике выбегают из ТЦ. Кадры инцидента на севере Москвы
Опубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой" - РИА Новости, 26.12.2021
Люди в панике выбегают из ТЦ. Кадры инцидента на севере Москвы
Появились кадры из торгового центра в Москве, в котором мужчина показал охранникам похожий на гранату предмет. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T22:46
2021-12-26T22:46
2021-12-26T22:52
происшествия
москва
ленинградское шоссе (москва)
тц "метрополис"
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Появились кадры из торгового центра в Москве, в котором мужчина показал охранникам похожий на гранату предмет.На видеозаписи видно, как люди в спешке покидают здание. Многие оказались на улице без верхней одежды — в частности, сотрудницы магазинов. Попавшая на видео девушка рассказывает, что "всем срочно сказали выходить".Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что сотрудники охраны задержали человека, который пытался похитить товар. Однако затем он показал им предмет, похожий на гранату и скрылся с места происшествия. В результате инцидента пострадавших нет.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, ЧП произошло в торговом центре "Метрополис", а злоумышленник убежал на станцию метро "Войковская".
москва
ленинградское шоссе (москва)
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Кадры эвакуации людей из ТЦ "Метрополис"
Один из посетителей ТЦ "Метрополис" украл духи в магазине косметики. Охранник заметил вора, и попытался задержать. После этого началась паника и эвакуация.
2021-12-26T22:46
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, ленинградское шоссе (москва), видео, тц "метрополис"
22:46 26.12.2021 (обновлено: 22:52 26.12.2021)
Опубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой"
Опубликованы кадры из ТЦ на Ленинградском шоссе, где мужчина угрожал охране гранатой