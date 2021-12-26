https://ria.ru/20211226/valieva-1765514943.html

Шедевры Эрмитажа: Валиева выиграла чемпионат России в Санкт-Петербурге

Шедевры Эрмитажа: Валиева выиграла чемпионат России в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.12.2021

Шедевры Эрмитажа: Валиева выиграла чемпионат России в Санкт-Петербурге

Если на этой неделе зайти в Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга, затем из его Павильонного зала направиться в сторону Лоджий Рафаэля и, пройдя мимо работ... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T08:09

2021-12-26T08:09

2021-12-26T09:38

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Если на этой неделе зайти в Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга, затем из его Павильонного зала направиться в сторону Лоджий Рафаэля и, пройдя мимо работ Тициана, Караваджо и Леонардо да Винчи, попасть в Белый зал, то между барельефами олимпийских богов можно обнаружить секретную дверь в огромный, сверкающий кристальным блеском павильон, в котором выставлены ледовые скульптуры невероятного изящества и красоты.Подобно сказочной платформе "номер девять и три четверти" из книг о Гарри Поттере, этот зал Эрмитажа открывается для посещения только в определенное время.И чтобы увидеть волшебную экспозицию из ледовых фигур, во-первых, нужно верить в предновогодние чудеса, а во-вторых, оказаться в Санкт-Петербурге в дни проведения чемпионата России по фигурному катанию, который в этом году как раз и проходит в Северной Пальмире с 23 по 26 декабря на арене СК "Юбилейный".Шедевры ЭрмитажаНа крайне важном для олимпийского сезона национальном первенстве, в соревнованиях женщин, значительная часть из восемнадцати заявленных на турнир фигуристок претендовали на то, чтобы в ледовом зале Эрмитажа не только занять центральные места и вписать в историческое полотно фигурного катания России свои имена драгоценными красками, но и побороться за путевки на зимнюю Олимпиаду 2022 года.После пятничных коротких программ наиболее близкими к реализации подобных грандиозных планов оказались три одиночницы.Мисс Само совершенство Камила Валиева, открыв своим прокатом соревнования фигуристок, фактически им же их и закрыла, прямо на старте уничтожив всю интригу касательно того, кто займет первое предварительное место.За свою короткую программу она получила фантастические 90,38 балла, обойдя чуть ли не на десять баллов ближайших преследовательниц.Анна Щербакова в тот вечер была также идеальна и величественна, но без тройного акселя в короткой программе дотянуться до колонны, с огромной высоты которой гордо на всех остальных взирала скульптура Валиевой, ей было не под силу. Получив за свой прокат 81,46 балла, Щербакова расположилась на втором предварительном месте.Александра Трусова, впервые показавшаяся на соревнованиях после снятия в середине ноября с Гран-при Японии из-за травмы, решила довольно рискованно добавить в свою программу совершенно не подчиняющийся ей на протяжении всей карьеры все тот же тройной аксель.Чуда, к сожалению, не произошло, и Саша в очередной раз рухнула с этого коварного элемента, из-за чего оказалась лишь на пятом предварительном месте с результатом 74,21.Но благодаря практически безошибочному исполнению остальных прыжковых элементов и высоким оценкам за компоненты (третий результат дня), Трусова не потеряла шансов побороться за медаль турнира и третью путевку на Олимпиаду.Основными же возмутительницами спокойствия в тот день (как это часто и бывает на чемпионате России) стали юниорки.Юные фигуристки не претендовали в силу возраста на путевки в олимпийский Пекин, но зато максимально были мотивированы на то, чтобы побороться за медали турнира, на котором они впервые оказались в одной компании с суперзвездами мирового фигурного катания.Главной задирой среди этой малышатины оказалась ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева, чей пятничный самоотверженный и эмоциональный прокат можно смело, наряду с выступлениями Валиевой и Щербаковой, заносить в категорию шедевров ледового зала Эрмитажа.Софья, помимо стандартных прыжковых наборов, блестяще исполнила сложнейший тройной аксель и с результатом 80,87 балла расположилась на промежуточном третьем месте.Правда, выдающееся выступление в короткой программе талантливой ученицы Евгения Плющенко (который, похоже, как магнит притягивает к себе и к своим подопечным всевозможные скандалы и склоки) без последствий в виде нервотрепок и судейских промахов не обошлось: Софью спустя полтора часа после завершения пятничных соревнований лишили одного балла за задержку старта (удовлетворив протест штаба Тутберидзе), и в результате она со второго предварительного места опустилась на третье, пропустив вперед Щербакову.Не удивительно, что сам Евгений Плющенко отказался комментировать этот инцидент, так как, скорее всего, понимал, что если бы он в тот момент, когда стало известно о снятии балла с Муравьевой, дал волю своим чувствам, то произошел бы такой эмоциональный взрыв, что все картины в шести зданиях Эрмитажа попадали бы со стен.Таким же техническим набором с ультра-си элементом, что и у Софьи Муравьевой, смогла похвастаться в тот вечер ее тезка Софья Самоделкина, получившая за свой прокат 76,74 балла, что позволило ей занять четвертое место после коротких программ.Расположившаяся в турнирной таблице сразу за Александрой Трусовой крохотная ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, благодаря своему скоростному и уверенному катанию смогла не только пробраться в сильнейшую субботнюю разминку, но и на два балла обыграть саму Императрицу.Честно говоря, в случае с прокатом Елизаветы Туктамышевой на домашнем для нее санкт-петербургском льду сделать это было не так уж и трудно: Лиза упала с тройного акселя и вместо тройного тулупа в каскаде с лутцем исполнила только двойной – настоящая локальная катастрофа на ледовой арене "Юбилейного" для фигуристки, которая является одной из претенденток на поездку в олимпийский Пекин.Время для эмоционального взрыва теперь наступило и для Туктамышевой: запороть в такой наиважнейший момент программу, которую она весь сезон катала идеально, — это просто невыносимая несправедливость.Судьи хоть и поставили Елизавету на беспросветное седьмое предварительное место с результатом 71,28 балла, но небольшую надежду ей и поклонникам Императрицы все-таки оставили: отставание Лизы от главной конкурентки на третью путевку в Пекин Саши Трусовой было некритичным — всего лишь 2,93 балла.Майя Хромых, которая также по всем раскладам могла оказаться в числе лидеров после короткой программы, из-за ошибок на каскаде очутилась на немыслимом для нее девятом месте. Но и ей расстраиваться было рано, ведь той же Туктамышевой Майя уступила меньше двух баллов.После такого безумного пятничного вихря, из-за которого бесценные классические шедевры перемешалась с ничем не уступающими им по красоте новыми экспонатам, с каким-то особым нетерпением и предвкушением мощнейшей кульминации ожидались субботние произвольные программы, которые должны были окончательно навести порядок в бурлящем событиями ледовом зале нашего фигурнокатательного Эрмитажа.Афродита против ДанаиВсе уже давно привыкли к тому, что произвольные программы российских фигуристок — это всегда грозный парад четверных прыжков, заставляющий трепетать соперниц со всего мира.Субботние прокаты на чемпионате России не стали исключением, и штурмовать элементы ультра-си наши девчонки начали еще во второй разминке: Анастасия Зимина и Ксения Синицина на старте своих программ попытались выполнить четверные тулупы, но все их попытки закончились обидными падениями.Первой, кому покорился четверной прыжок, стала Майя Хромых, в блестящем стиле выполнив каскад "четверной тулуп + тройной тулуп".Но даже этот выдающийся элемент не помог ей подняться выше итогового восьмого места в турнирной таблице: все из-за того, что фигуристка не избежала падения на не самом сложном тройном риттбергере и ошиблась при приземлении с четверного сальхова.Закрывала же предпоследнюю разминку в субботних прокатах сразу после выступления Хромых Елизавета Туктамышева, которая выходила на лед "Юбилейного" буквально под рев трибун.По большому счету, именно с этого момента на чемпионате России в соревнованиях женщин и началась настоящая жара.Как только Императрица приступила к выполнению своей произвольной программы, все окна Эрмитажа мгновенно запотели, а его многочисленные античные скульптуры, и так не отличающиеся изобилием одежды, в бешеном угаре скинули с себя последние накидки.Туктамышева действительно в тот вечер была неудержима и сотворила на льду "Юбилейного" настоящий шторм, из которого она, как божественная Афродита, как Венера Таврическая, вышла во всей своей сияющей красе, украшенная ракушками и морской пеной, образовавшейся после двух ее феерических тройных акселей и остальных безошибочных прыжковых элементов.Хоть судьи на втором ультра-си и поставили Елизавете недокрут (да и последовавшая после него помарка не добавила баллов к общей оценке), Туктамышева в субботу продемонстрировала всем, что даже при таком бешеном соперничестве на российском чемпионате она конкурентоспособна и готова бороться до самого конца.Наша Императрица смогла завершить 2021 год на громкой уверенной ноте, хлопнув дверью своего Зимнего ледового дворца с такой силой и страстью, что даже бронированное стекло на картине Рембрандта "Даная" покрылось трещинами.Кстати, некоторым произведениям искусства в Эрмитаже действительно теперь придется потесниться, так как Туктамышева уже понесла в главный музей страны свой портрет, подаренный болельщиками после ее воодушевленного проката.Елизавета получила за свою произвольную программу солидные 153,12 балла, и по общей сумме — 224,40 — она заняла итоговое седьмое место.Подняться выше по турнирной таблице Императрице не дали дерзкие юниорки, расположившиеся с четвертого по шестое итоговые места и напрыгавшие на троих в общей сложности аж семь ультра-си прыжков.Лучшей из этого молодого и задорного трио стала Аделия Петросян, которая благодаря чистейшим двум четверным лутцам смогла обойти на 0,88 балла Софью Самоделкину с ее четверным лутцем и двумя четверными сальховами. Невероятный контент для четырнадцатилетних девчонок!Шестое место досталось Софьи Муравьевой, которая обошлась без четверных, но зато выполнила два тройных акселя.Тот злополучный балл, который у нее отняли в пятницу вечером, к счастью, никак не повлиял на итоговый результат, иначе Евгений Плющенко с Яной Рудковской дошли бы до Верховного суда с требованиями пересмотреть судейские оценки, к слову, действительно, очень талантливой и музыкальной фигуристки.Круэлла сорвала бал МаргаритыБезусловно, одной из главных интриг чемпионата России было противостояние Туктамышевой и Трусовой, которые теоретически боролись между собой за третью путевку в олимпийский Пекин. На практике же все окончательно запуталось и перемешалось.Александра выходила на лед сразу после грандиозного проката Аделии Петросян, и помня, как часто она не выдерживала подобного ажиотажа и давления вокруг себя, можно было ожидать, что в субботу Русская Ракета снова дрогнет. Но она не дрогнула.Александра в образе диснеевской fashion-дивы Круэллы начала свое костюмированное ультра-шоу с шикарного четверного флипа и таких же четверных лутцев в каскаде с тройными сальховым и тулупом.Обидным падением завершился лишь четверной тулуп. Но даже тех трех сложнейших четверных прыжков было достаточно, чтобы понять: субботняя прыжковая коллекция Трусовой на чемпионате России прошита драгоценными нитками.За свой прокат Русская Ракета набрала невероятные 174,44 балла, опередив Туктамышеву более чем на 21 балл.Подобное сокрушительное превосходство означало еще и то, что даже чистый прокат Елизаветы в пятничной короткой программе не помог бы ей обойти Трусову в итоговой турнирной таблице.В тот момент стало особенно грустно за Туктамышеву, ведь Императрица, похоже, окончательно потеряла все шансы попасть на первую в своей карьере Олимпиаду и теперь от обиды она закроется навсегда в своих опочивальнях Зимнего дворца, чтобы не слышать эти режущие слух овации в адрес Трусовой, которые из переполненного "Юбилейного" разносились в тот вечер по всему Санкт-Петербургу.Но неожиданно, в, казалось бы, уже очевидное решение с распределением путевок в Пекин настоящую сумятицу внесла Анна Щербакова, которая, звеняще безукоризненно исполнив короткую программу, в произвольной растеряла всю свою лидерскую ауру.Выступая в субботу в образе булгаковской Маргариты, кружащей на балу в гостях у темных сил, Щербакова не смогла избежать ошибок в своих ключевых коронных элементах: единственный четверной — флип — закончился падением, а фирменный каскад "тройной лутц + тройной риттбергер" получил минусы от судей.В результате она проиграла произвольную программу не только Трусовой, но и Петросян, обойдя в субботних прокатах Туктамышеву на скромные пять баллов, заняв в итоге третье место.Таким образом, Анна не только сенсационно уступила своей давней сопернице Трусовой, которую стабильно обыгрывала последние годы на всех стартах, но и практически без особого сопротивления отдала титул действующей чемпионки страны, а ее победа над Туктамышевой получилась не очень-то и убедительной, ведь у Лизы в активе было два ультра-си элемента, а у Щербаковой ни одного.Более того, Анна Щербакова единственная из первых восьми фигуристок на вершине итоговой таблицы чемпионата не выполнила ни одного ультра-си прыжка за оба дня соревнований.Конечно, Анна никак не слабее Елизаветы или Саши. Тут больше вопросы о спортивной форме и общем уровне подготовки, а на них ни Трусова, ни Туктамышева, ни Щербакова в Санкт-Петербурге четкого ответа не дали: все трое выступили на чемпионате России далеко не в полную силу и окончательное распределение путевок в Пекин при такой ситуации совершенно точно породит большое количество дискуссий в Федерации фигурного катания России.А вот у кого с формой, нервами и безупречным исполнением всех заявленных элементов в обеих программах все в полном порядке, так это у новой чемпионки России.Магия вне ХогвартсаКамила Валиева, в статусе лидера после коротких программ, закрывала своим произвольным прокатом соревнования женщин в Санкт-Петербурге.Гипнотический ритм "Болеро" Равеля, графическая скульптурная хореография Валиевой в первые же секунды мгновенно утихомирили не умолкавшие уже третий час подряд трибуны "Юбилейного", чтобы потом вновь заставить их неистово загудеть от настоящего чуда, рождающегося прямо на их глазах.Камила в очередной раз в этом сезоне сотворила магию вне Хогвартса: четыре безупречно исполненных элемента ультра-си (четверной сальхов, тройной аксель и два четверных тулупа в каскаде), кружевные компоненты, от красоты которых потускнела позолота на часах "Павлин" в Эрмитаже, и природная феноменальная пластика, как волшебные заклинания, заставили завороженных судей поставить Камиле за ее прокат сумасшедшие для женского фигурного катания 193,10 балла.Но за всем этим фигурнокатательным чародейством, безусловно, стоит ежедневный многолетний тяжкий труд Камилы и ее тренеров.И то, что новоиспеченная чемпионка России не какое-то мифическое сказочное создание, а просто невероятно талантливая спортсменка, подтвердила ее искренняя реакция в самом конце произвольного проката: Камила изо всех сил сжала кулаки и затем мощно вскинула вперед руки, как бы отталкивая от себя все напряжение, нервы и давление, в которых она буквально утопала в эти дни в "Юбилейном".Казалось, что в этот незабываемый эмоциональный момент Камила Валиева кричит сквозь громыхающую от оваций арену свое чемпионское: "Я сделала это!"По итогам двух дней соревнований Валиева получила 283,48 балла, опередив занявшую второе место Александру Трусову на 34,83 балла и на 43,92 балла (!) завоевавшую бронзу Анну Щербакову, которой Камила в прошлом году на национальном первенстве в Челябинске уступила десять баллов, — вот это взлет по карьерной лестнице!У России новая чемпионка по фигурному катанию. Поздравляем неподражаемую Камилу Валиеву с этой исторической победой!Следы от коньковЗаключительный в 2021 году турнир по фигурному катанию получился действительно грандиозным, в очередной раз подтвердив, что круче чемпионата России на планете ничего нет и никакая Олимпиада или мировое первенство не сравнятся с ним по составу участниц в соревнованиях женщин.Главный этап отбора в сборную России на международные турниры 2022 года завершен, и по его итогам на чемпионат Европы, который пройдет с 10 по 16 января в Таллине, поедут Валиева, Трусова и Щербакова.Если Александра и/или Анна выступят на нем неудачно, то, возможно, будет проведен дополнительный турнир (или закрытые прокаты), на котором разыграют путевки на Олимпиаду между Трусовой, Щербаковой и Туктамышевой (или же кем-то из них двоих).Если же Саша и Аня в Таллине выступят успешно, то Лизу мы сможем увидеть лишь на турнирах, которые пройдут после олимпийских игр: возможно, на мартовском чемпионате мира в Монпелье (но тут остается только гадать) и в финале Гран-при в Осаке (если, конечно, он окончательно не будет отменен).Сейчас же наступает пора долгожданных новогодних праздников, во время которых как у фигуристов и их команд, так и у болельщиков наконец-то появится возможность хоть ненадолго перевести дух перед наиважнейшими международными стартами сезона.А что касается нашего импровизированного ледового зала Эрмитажа, то в нем окончательно сформировалась композиция из фигурнокатательных шедевров, и в тот момент, когда дверь, ведущая в него постепенно начала исчезать, на катке "Юбилейный", сразу после выступления главной героини турнира Камилы Валиевой, волшебным образом следы от ее коньков стали складываться в надпись "Всех с наступающим Новым годом!".

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Алексей Смирнов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Смирнов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

авторы, колумнисты - авторы, евгений плющенко, елизавета туктамышева, этери тутберидзе, александра трусова, анна щербакова, камила валиева, майя хромых, софья самоделкина, софья муравьева, аделия петросян