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Постпред высказался о требованиях ЕС к России из-за импортозамещения
Постпред высказался о требованиях ЕС к России из-за импортозамещения - РИА Новости, 26.12.2021
Постпред высказался о требованиях ЕС к России из-за импортозамещения
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о "больших моральных проблемах" в связи с требованием ЕС к России... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T19:46
2021-12-26T19:46
в мире
москва
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
михаил ульянов
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о "больших моральных проблемах" в связи с требованием ЕС к России вернуть почти 300 миллиардов евро из-за политики импортозамещения.Евросоюз ранее обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), требуя от России 290 миллиардов евро в связи с введением политики импортозамещения."ЕС, который ввел экономические санкции против России, добивается компенсации от России за ее контрмеры (программу импортозамещения). Он обвиняет Москву в "нелегальной дискриминации" против европейских товаров! Вы можете в это поверить? Большие моральные проблемы", - написал Ульянов в Twitter.Отношения РФ и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и ситуации вокруг Крыма. ЕС ввел санкции против Москвы. Они действуют уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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в мире, москва, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), михаил ульянов, россия
19:46 26.12.2021
 
Постпред высказался о требованиях ЕС к России из-за импортозамещения

Постпред Ульянов заявил о моральных проблемах ЕС из-за требования компенсаций от России

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о "больших моральных проблемах" в связи с требованием ЕС к России вернуть почти 300 миллиардов евро из-за политики импортозамещения.
Евросоюз ранее обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), требуя от России 290 миллиардов евро в связи с введением политики импортозамещения.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
18:50
В Госдуме прокомментировали требования ЕС к России из-за импортозамещения
"ЕС, который ввел экономические санкции против России, добивается компенсации от России за ее контрмеры (программу импортозамещения). Он обвиняет Москву в "нелегальной дискриминации" против европейских товаров! Вы можете в это поверить? Большие моральные проблемы", - написал Ульянов в Twitter.
Отношения РФ и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и ситуации вокруг Крыма. ЕС ввел санкции против Москвы. Они действуют уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
 
В миреМоскваЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)Михаил УльяновРоссия
 
 
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