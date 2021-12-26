https://ria.ru/20211226/ulyanov-1765563984.html

Постпред высказался о требованиях ЕС к России из-за импортозамещения

Постпред высказался о требованиях ЕС к России из-за импортозамещения - РИА Новости, 26.12.2021

Постпред высказался о требованиях ЕС к России из-за импортозамещения

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о "больших моральных проблемах" в связи с требованием ЕС к России... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T19:46

2021-12-26T19:46

2021-12-26T19:46

в мире

москва

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

михаил ульянов

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о "больших моральных проблемах" в связи с требованием ЕС к России вернуть почти 300 миллиардов евро из-за политики импортозамещения.Евросоюз ранее обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), требуя от России 290 миллиардов евро в связи с введением политики импортозамещения."ЕС, который ввел экономические санкции против России, добивается компенсации от России за ее контрмеры (программу импортозамещения). Он обвиняет Москву в "нелегальной дискриминации" против европейских товаров! Вы можете в это поверить? Большие моральные проблемы", - написал Ульянов в Twitter.Отношения РФ и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и ситуации вокруг Крыма. ЕС ввел санкции против Москвы. Они действуют уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20211226/sanktsii-1765560569.html

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в мире, москва, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), михаил ульянов, россия