Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211226/ultimatum-1765511618.html
Ультиматум Путина вынудил США к беспорядочному бегству с Украины
В Раде рассказали, как "ультиматум Путина" повлиял на США - РИА Новости, 26.12.2021
Ультиматум Путина вынудил США к беспорядочному бегству с Украины
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Telegram, что США прекратят свое присутствие на Украине после пресс-конференции... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T02:30
2021-12-26T02:30
в мире
украина
сша
владимир путин
нато
илья кива
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765160946_0:82:2627:1560_1920x0_80_0_0_1ce0e7c9c357103535b8a0f3ebacf00f.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Telegram, что США прекратят свое присутствие на Украине после пресс-конференции президента России Владимира Путина.По мнению парламентария, российский лидер "четко дал понять" Вашингтону, что Москва не потерпит провокации Запада против Москвы на территории бывшей советской республики и будет пресекать их.Депутат напомнил о поспешном отступлении сил НАТО из Афганистана, сопровождавшимся падением прозападного правительства страны, и заключил, что Украину ждет такое же развитие событий.Во время пресс-конференции Путин указал, что американские ракеты появились "на пороге нашего дома", и подчеркнул неприемлемость дальнейшего продвижения НАТО на восток. Российский лидер отметил, что Запад должен немедленно дать Москве гарантии безопасности. По словам президента, дальнейшие действия властей страны будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".Ранее Путин подчеркивал, что предложения Москвы по обеспечению стратегической стабильности не являются ультиматумом.
https://ria.ru/20211223/zapad-1765099937.html
https://ria.ru/20211225/karasev-1765495659.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765160946_189:0:2333:1608_1920x0_80_0_0_37403f3d01835e4a67f80032cb113201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир путин, нато, илья кива, россия
02:30 26.12.2021
 
В Раде рассказали, как "ультиматум Путина" повлиял на США

Депутат Рады Кива: США прекратят деятельность на Украине после "ультиматума" Путина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Telegram, что США прекратят свое присутствие на Украине после пресс-конференции президента России Владимира Путина.
По мнению парламентария, российский лидер "четко дал понять" Вашингтону, что Москва не потерпит провокации Запада против Москвы на территории бывшей советской республики и будет пресекать их.
"Ультиматум выставлен, ждем ответа Запада. Лично я уверен: янки в ближайшее время начнут сворачивать свое присутствие и деятельность на территории Украины", — заявил Кива.
Депутат напомнил о поспешном отступлении сил НАТО из Афганистана, сопровождавшимся падением прозападного правительства страны, и заключил, что Украину ждет такое же развитие событий.
Путин: Никакого движения НАТО на восток быть не должно - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 13:42Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
"Идите со своими озабоченностями": Путин описал подход Запада к России
Во время пресс-конференции Путин указал, что американские ракеты появились "на пороге нашего дома", и подчеркнул неприемлемость дальнейшего продвижения НАТО на восток. Российский лидер отметил, что Запад должен немедленно дать Москве гарантии безопасности. По словам президента, дальнейшие действия властей страны будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
Ранее Путин подчеркивал, что предложения Москвы по обеспечению стратегической стабильности не являются ультиматумом.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
Вчера, 20:14
Украинский политик перешел на русский, комментируя слова Путина
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинНАТОИлья КиваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемию
09:52Исследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночь
09:47Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:37Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов
09:24В США назвали черту Зеленского, которая приведет к войне
09:03В Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"
08:56Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступок
08:42Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
08:28В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света
08:13"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресенье
07:41На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост
07:20Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море
06:51В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России
05:43В США придумали способ для шантажа России
04:33СМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТО
04:20Диетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похудения
04:15Эксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литр
04:08AT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же день
03:49В "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
03:15Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами
Лента новостейМолния
Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемиюИсследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночьМосквичам рассказали о погоде в воскресенье Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодовВ США назвали черту Зеленского, которая приведет к войнеВ Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступокМакрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресеньеНа Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный постКулеба заявил о доминировании России в Азовском мореВ МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами РоссииВ США придумали способ для шантажа РоссииСМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТОДиетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похуденияЭксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литрAT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же деньВ "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами