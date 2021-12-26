https://ria.ru/20211226/ultimatum-1765511618.html
Ультиматум Путина вынудил США к беспорядочному бегству с Украины
В Раде рассказали, как "ультиматум Путина" повлиял на США - РИА Новости, 26.12.2021
Ультиматум Путина вынудил США к беспорядочному бегству с Украины
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Telegram, что США прекратят свое присутствие на Украине после пресс-конференции... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T02:30
2021-12-26T02:30
2021-12-26T02:30
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Telegram, что США прекратят свое присутствие на Украине после пресс-конференции президента России Владимира Путина.По мнению парламентария, российский лидер "четко дал понять" Вашингтону, что Москва не потерпит провокации Запада против Москвы на территории бывшей советской республики и будет пресекать их.Депутат напомнил о поспешном отступлении сил НАТО из Афганистана, сопровождавшимся падением прозападного правительства страны, и заключил, что Украину ждет такое же развитие событий.Во время пресс-конференции Путин указал, что американские ракеты появились "на пороге нашего дома", и подчеркнул неприемлемость дальнейшего продвижения НАТО на восток. Российский лидер отметил, что Запад должен немедленно дать Москве гарантии безопасности. По словам президента, дальнейшие действия властей страны будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".Ранее Путин подчеркивал, что предложения Москвы по обеспечению стратегической стабильности не являются ультиматумом.
https://ria.ru/20211223/zapad-1765099937.html
https://ria.ru/20211225/karasev-1765495659.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, нато, илья кива, россия
В Раде рассказали, как "ультиматум Путина" повлиял на США
Депутат Рады Кива: США прекратят деятельность на Украине после "ультиматума" Путина