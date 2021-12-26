https://ria.ru/20211226/ultimatum-1765511618.html

Ультиматум Путина вынудил США к беспорядочному бегству с Украины

В Раде рассказали, как "ультиматум Путина" повлиял на США - РИА Новости, 26.12.2021

Ультиматум Путина вынудил США к беспорядочному бегству с Украины

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Telegram, что США прекратят свое присутствие на Украине после пресс-конференции... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T02:30

2021-12-26T02:30

2021-12-26T02:30

в мире

украина

сша

владимир путин

нато

илья кива

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765160946_0:82:2627:1560_1920x0_80_0_0_1ce0e7c9c357103535b8a0f3ebacf00f.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Telegram, что США прекратят свое присутствие на Украине после пресс-конференции президента России Владимира Путина.По мнению парламентария, российский лидер "четко дал понять" Вашингтону, что Москва не потерпит провокации Запада против Москвы на территории бывшей советской республики и будет пресекать их.Депутат напомнил о поспешном отступлении сил НАТО из Афганистана, сопровождавшимся падением прозападного правительства страны, и заключил, что Украину ждет такое же развитие событий.Во время пресс-конференции Путин указал, что американские ракеты появились "на пороге нашего дома", и подчеркнул неприемлемость дальнейшего продвижения НАТО на восток. Российский лидер отметил, что Запад должен немедленно дать Москве гарантии безопасности. По словам президента, дальнейшие действия властей страны будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".Ранее Путин подчеркивал, что предложения Москвы по обеспечению стратегической стабильности не являются ультиматумом.

https://ria.ru/20211223/zapad-1765099937.html

https://ria.ru/20211225/karasev-1765495659.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир путин, нато, илья кива, россия