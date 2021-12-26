На Украине возмутились приказом о постановке на воинский учет женщин
Зеленского попросили отменить приказ, требующий поставить на воинский учет женщин
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
КИЕВ, 26 дек – РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ министерства обороны страны, из-за которого на воинский учет надо поставить сотни тысяч женщин, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства.
Ранее вступил в силу приказ Минобороны Украины, утвердивший перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. Список содержит 35 профессиональных направлений, речь идет о сотнях тысяч женщин. Начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск ВС Украины Роман Горбач отмечал, что военнообязанные женщины должны встать на учет до конца 2022 года, без согласия их призывать не будут, но без постановки на учет не возьмут на работу. Позже глава комитета Рады по обороне, безопасности и разведке Александр Завитневич заявил, что Минобороны сократит список профессий, представительницы которых обязаны встать на воинский учет.
В петиции ситуация названа "безобразием" и "издевательством над женщинами". "Отменить приказ министерства обороны Украины от 11.10.2021 №313!!! Пользоваться только перечнем тех специальностей, которые определены постановлением кабмина №711 от 14.10.1994… Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными", - говорится в тексте петиции.
Петиция была зарегистрирована на сайте 23 декабря, для рассмотрения президентом она должна набрать 25 тысяч подписей за 90 дней. Она собрала уже более 6,8 тысячи подписей.
Любой гражданин Украины может обратиться к президенту страны с электронной петицией на сайте главы государства. Подписать петицию может любой гражданин после прохождения регистрации с использованием цифровой подписи. Петиция рассматривается президентом после ее подписания 25-ю тысячами граждан в течение десяти дней, глава государства на своем сайте должен проинформировать, поддерживает ли он петицию.
В воскресенье главное управление разведки Минобороны Украины поясняло, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.
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