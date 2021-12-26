https://ria.ru/20211226/ukraina-1765537068.html

На Украине беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет

На Украине беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет - РИА Новости, 26.12.2021

На Украине беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет

На Украине под воинский учет попадут беременные и женщины с маленькими детьми, рассказали в пресс-службе главного управления разведки Министерства обороны... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T13:48

2021-12-26T13:48

2021-12-26T18:42

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КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. На Украине под воинский учет попадут беременные и женщины с маленькими детьми, рассказали в пресс-службе главного управления разведки Министерства обороны страны."Беременные женщины и с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет", — говорится в сообщении разведки в фейсбуке.Как и в случае с мужчинами, будет учитываться состояние здоровья обязанных нести военную службу женщин и семейные обстоятельства, уточнили там. "До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений числа военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете", — добавили там.Ранее на Украине вступил в силу новый приказ Минобороны. В нем утвердили перечень отраслей и профессий для женщин, подлежащих воинскому учету. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Речь идет о сотнях тысяч украинок.Позже глава комитета Верховной рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Александр Завитневич сообщил, что военное ведомство сократит перечень.В свою очередь, посетители официального сайта президента Украины создали петицию с требованием отменить приказ. Авторы назвали ситуацию "безобразием" и "издевательством над женщинами". Для того чтобы глава государства рассмотрел прошение, оно должно набрать 25 тысяч подписей за 90 дней. На сегодня петицию подписали уже более 6,8 тысячи пользователей.

https://ria.ru/20211122/ukraina-1760054091.html

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в мире, украина, министерство обороны украины, верховная рада украины, здоровье - общество, facebook