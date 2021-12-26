11:16 26.12.2021 (обновлено: 13:10 26.12.2021)
В США предложили Байдену увезти Украину подальше от России
Читатели WP предложили Байдену увезти Украину от России после слов Кулебы об Азовском море
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели The Washington Post отреагировали на статью об Азовском море, в которой, в частности, приводятся слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о доминировании России в регионе.
"Почему бы нам не сделать Украину еще одним штатом и не перевезти ее полностью в пустыню Мохаве?" — пошутил FFS-THK.
"Украина — это даже не демократия. Она недостойна и картинки на открытке", — написал Rich-Halfmoon-NY.
Некоторые также назвали страну "геополитическим болотом" и "мертворожденным государством".
Читатели указали, что США есть чем заняться помимо Украины.
"И вот это то, чем сейчас США в основном озабочены? Перед этой беспомощной администрацией (Байдена. — Прим. ред.) стоят несколько более важных проблем, чем Украина", — возмутился Charlie 1.
В то же время часть комментаторов поддержала Киев, написав о трудностях, с которыми столкнется Россия при нападении на Украину.
"Безусловно, цена, которую Россия заплатит за вторжение на Украину, может быть очень высока", — написал Hudman1.
20 декабря, 08:00Ультиматум России Западу: что случится, если он его не примет
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.