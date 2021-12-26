https://ria.ru/20211226/tyubing-1765574110.html
СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве
СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве - РИА Новости, 26.12.2021
СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве
Следователи организовали проверку после гибели 15-летнего подростка, врезавшегося в дерево во время спуска на тюбинге с необорудованного склона на юге Москвы,... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T23:00
2021-12-26T23:00
2021-12-26T23:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели 15-летнего подростка, врезавшегося в дерево во время спуска на тюбинге с необорудованного склона на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного ведомства Юлия Иванова.В Москве на Каширского шоссе 15-летний мальчик при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. По данным СК, он ударился головой и от полученных травм скончался на месте."По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве проводится процессуальная проверка. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.Нагатинская межрайонная прокуратура также проводит проверку.
https://ria.ru/20211212/tyubing-1763358285.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве
СК организовал проверку после смерти подростка, врезавшегося в Москве на тюбинге в дерево