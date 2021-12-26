https://ria.ru/20211226/tyubing-1765574110.html

СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве

СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве - РИА Новости, 26.12.2021

СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве

Следователи организовали проверку после гибели 15-летнего подростка, врезавшегося в дерево во время спуска на тюбинге с необорудованного склона на юге Москвы,... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T23:00

2021-12-26T23:00

2021-12-26T23:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели 15-летнего подростка, врезавшегося в дерево во время спуска на тюбинге с необорудованного склона на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного ведомства Юлия Иванова.В Москве на Каширского шоссе 15-летний мальчик при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. По данным СК, он ударился головой и от полученных травм скончался на месте."По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве проводится процессуальная проверка. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.Нагатинская межрайонная прокуратура также проводит проверку.

https://ria.ru/20211212/tyubing-1763358285.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия