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Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона

Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона - РИА Новости, 26.12.2021

Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона

Подросток погиб на юге Москвы, катаясь на надувных санках, сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T22:19

2021-12-26T22:19

2021-12-26T22:59

происшествия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Подросток погиб на юге Москвы, катаясь на надувных санках, сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале."На Каширском шоссе около 21 часа несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте", — говорится в публикации.Нагатинская межрайонная прокуратура начала проверку.Кроме того, как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, свою процессуальную проверку начало и ГСУ СК по Москве. На месте происшествия работают следователи.

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2021

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происшествия, москва, россия