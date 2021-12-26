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Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона
Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона - РИА Новости, 26.12.2021
Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона
Подросток погиб на юге Москвы, катаясь на надувных санках, сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T22:19
2021-12-26T22:19
2021-12-26T22:59
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Подросток погиб на юге Москвы, катаясь на надувных санках, сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале."На Каширском шоссе около 21 часа несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте", — говорится в публикации.Нагатинская межрайонная прокуратура начала проверку.Кроме того, как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, свою процессуальную проверку начало и ГСУ СК по Москве. На месте происшествия работают следователи.
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происшествия, москва, россия
22:19 26.12.2021 (обновлено: 22:59 26.12.2021)
Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона
Подросток погиб в Москве, врезавшись в дерево во время съезда на тюбинге со склона