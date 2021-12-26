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Песков прокомментировал запуск ракеты "Циркон"
Песков прокомментировал запуск ракеты "Циркон" - РИА Новости, 26.12.2021
Песков прокомментировал запуск ракеты "Циркон"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о пуске гиперзвуковой системы "Циркон", выразил надежду, что ноты для Запада таким образом становятся... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:35
2021-12-26T14:35
безопасность
армия
владимир путин
дмитрий песков
владимир соловьев (телеведущий)
гиперзвуковое оружие россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о пуске гиперзвуковой системы "Циркон", выразил надежду, что ноты для Запада таким образом становятся более убедительными.На замечания ведущего, что "ведь и там тоже люди серьезные", Песков сказал: "Безусловно".Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что под утро пятницы был проведен успешный залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", и поздравил коллективы, которые работали над гиперзвуковой системой.
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безопасность, армия, владимир путин, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), гиперзвуковое оружие россии
14:35 26.12.2021
 
Песков прокомментировал запуск ракеты "Циркон"

Песков о запуске "Циркона": надеемся, что ноты для Запада станут более убедительными

© Фото : Минобороны РоссииПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Фото : Минобороны России
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о пуске гиперзвуковой системы "Циркон", выразил надежду, что ноты для Запада таким образом становятся более убедительными.
"Ну, будем надеяться ноты таким образом становятся более убедительными", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о запуске "Циркона".
На замечания ведущего, что "ведь и там тоже люди серьезные", Песков сказал: "Безусловно".
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что под утро пятницы был проведен успешный залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", и поздравил коллективы, которые работали над гиперзвуковой системой.
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БезопасностьАрмияВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир Соловьев (телеведущий)гиперзвуковое оружие России
 
 
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