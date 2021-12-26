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Участники группы "Сплин" проводили 2021 год песней "Топай!"
Участники группы "Сплин" проводили 2021 год песней "Топай!" - РИА Новости, 26.12.2021
Участники группы "Сплин" проводили 2021 год песней "Топай!"
Участники российской рок-группы "Сплин" представили в Сети новый трек "Топай". РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T01:17
2021-12-26T01:17
2021-12-26T01:17
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Сплин" представили в Сети новый трек "Топай". В комментариях под постом слушатели заявили, что новая песня "Сплин" — "глоток свежего воздуха". "Шикарная песня. Хоть какая-то радость под конец года", "Благодарю от всей души. Как всегда — лучшая поддержка в самое сложное время!" — поделились впечатлениями пользователи.Послушать или скачать трек можно на многих цифровых платформах.
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сплин, новости культуры, музыка, новый год, коронавирус covid-19
Участники группы "Сплин" проводили 2021 год песней "Топай!"
Участники группы "Сплин" представили новый трек "Топай!"
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Сплин" представили в Сети новый трек "Топай".
"Мы провожаем пандемийный 2021 год песней "Топай!". Это слово адресовано не сколько самому вирусу, сколько его возможному носителю. Топать, двигаться, не сидеть на месте. Подпрыгивать, чтобы увидеть будущее. Верить. И встретиться по окончании карантина", — написали музыканты в Instagram.
В комментариях под постом слушатели заявили, что новая песня "Сплин" — "глоток свежего воздуха".
"Шикарная песня. Хоть какая-то радость под конец года", "Благодарю от всей души. Как всегда — лучшая поддержка в самое сложное время!" — поделились впечатлениями пользователи.
Послушать или скачать трек можно на многих цифровых платформах.