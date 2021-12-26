https://ria.ru/20211226/trek-1765340733.html

Участники группы "Сплин" проводили 2021 год песней "Топай!"

Участники группы "Сплин" проводили 2021 год песней "Топай!" - РИА Новости, 26.12.2021

Участники группы "Сплин" проводили 2021 год песней "Топай!"

Участники российской рок-группы "Сплин" представили в Сети новый трек "Топай". РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T01:17

2021-12-26T01:17

2021-12-26T01:17

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Сплин" представили в Сети новый трек "Топай". В комментариях под постом слушатели заявили, что новая песня "Сплин" — "глоток свежего воздуха". "Шикарная песня. Хоть какая-то радость под конец года", "Благодарю от всей души. Как всегда — лучшая поддержка в самое сложное время!" — поделились впечатлениями пользователи.Послушать или скачать трек можно на многих цифровых платформах.

https://ria.ru/20211223/song-1764937513.html

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сплин, новости культуры, музыка, новый год, коронавирус covid-19