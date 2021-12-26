Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211226/transmissivnost-1765574568.html
В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"
В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона" - РИА Новости, 26.12.2021
В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"
"Омикрон", возможно, вызывает менее тяжелое течение болезни в сравнении с другими вариациями коронавируса, однако всплеск заболеваемости, которым сопровождается РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T23:29
2021-12-26T23:29
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
энтони фаучи
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763599702_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_73bf715a94aa8ff9523b53306a30df79.jpg
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. "Омикрон", возможно, вызывает менее тяжелое течение болезни в сравнении с другими вариациями коронавируса, однако всплеск заболеваемости, которым сопровождается распространение нового штамма, все равно угрожает переполнению американских больниц, сказал главный инфекционист США Энтони Фаучи.В интервью телеканалу ABC он сослался на результаты британских исследований, согласно которым для штамма "омикрон" характерен меньший процент госпитализаций, меньшая длительность пребывания пациентов в больницах и "меньшая потребность в кислороде"."Но мы не хотим самоуспокаиваться... Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни", - сказал Фаучи.Штамм "омикрон" стал доминирующим в США и уже привел к всплеску заболеваемости. По данным Фаучи, среднее число случаев на прошлой неделе достигало 150 тысяч в сутки и "вырастет, скорее всего, намного больше".
https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765546828.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763599702_338:0:2963:1969_1920x0_80_0_0_8352378a024a8d701c911b046c2a9688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса
23:29 26.12.2021
 
В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"

Инфекционист Фаучи: трансмиссивность "омикрона" может привести к всплеску заболеваемости

© REUTERS / Eduardo MunozМобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. "Омикрон", возможно, вызывает менее тяжелое течение болезни в сравнении с другими вариациями коронавируса, однако всплеск заболеваемости, которым сопровождается распространение нового штамма, все равно угрожает переполнению американских больниц, сказал главный инфекционист США Энтони Фаучи.
В интервью телеканалу ABC он сослался на результаты британских исследований, согласно которым для штамма "омикрон" характерен меньший процент госпитализаций, меньшая длительность пребывания пациентов в больницах и "меньшая потребность в кислороде".
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
15:20Распространение коронавируса
Ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме
"Но мы не хотим самоуспокаиваться... Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни", - сказал Фаучи.
Штамм "омикрон" стал доминирующим в США и уже привел к всплеску заболеваемости. По данным Фаучи, среднее число случаев на прошлой неделе достигало 150 тысяч в сутки и "вырастет, скорее всего, намного больше".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАКоронавирус COVID-19Энтони ФаучиОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в России
01:07СМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлиц
00:52Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
00:38Захарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к России
00:25Названы регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеров
23:53Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве
23:34Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве
23:29В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"
23:00СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве
22:49У берегов Крита произошло землетрясение
22:46Опубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой" 0:20
22:19Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона
22:12На Украине рассказали, как Шойгу "троллит" США
22:10ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении
22:08В США заявили о первом признаке начала третьей мировой войны
21:52Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку
21:50Умер легендарный актер дубляжа Андрей Ярославцев
21:48СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области
21:16Сокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным
21:12В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе 0:20
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в РоссииСМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлицПутин поздравил спасателей с профессиональным праздникомЗахарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к РоссииНазваны регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеровГидрометцентр продлил желтый уровень опасности в МосквеПолицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в МосквеВ США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в МосквеУ берегов Крита произошло землетрясениеОпубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой"Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склонаНа Украине рассказали, как Шойгу "троллит" СШАПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступленииВ США заявили о первом признаке начала третьей мировой войныВо время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил дракуУмер легендарный актер дубляжа Андрей ЯрославцевСК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской областиСокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе