https://ria.ru/20211226/transmissivnost-1765574568.html
В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"
В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона" - РИА Новости, 26.12.2021
В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"
"Омикрон", возможно, вызывает менее тяжелое течение болезни в сравнении с другими вариациями коронавируса, однако всплеск заболеваемости, которым сопровождается РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T23:29
2021-12-26T23:29
2021-12-26T23:29
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
энтони фаучи
омикрон-штамм коронавируса
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. "Омикрон", возможно, вызывает менее тяжелое течение болезни в сравнении с другими вариациями коронавируса, однако всплеск заболеваемости, которым сопровождается распространение нового штамма, все равно угрожает переполнению американских больниц, сказал главный инфекционист США Энтони Фаучи.В интервью телеканалу ABC он сослался на результаты британских исследований, согласно которым для штамма "омикрон" характерен меньший процент госпитализаций, меньшая длительность пребывания пациентов в больницах и "меньшая потребность в кислороде"."Но мы не хотим самоуспокаиваться... Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни", - сказал Фаучи.Штамм "омикрон" стал доминирующим в США и уже привел к всплеску заболеваемости. По данным Фаучи, среднее число случаев на прошлой неделе достигало 150 тысяч в сутки и "вырастет, скорее всего, намного больше".
https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765546828.html
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в мире, сша, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса
В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"
Инфекционист Фаучи: трансмиссивность "омикрона" может привести к всплеску заболеваемости