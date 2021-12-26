03:49 26.12.2021 (обновлено: 08:14 26.12.2021)
В "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
Представитель "Роскосмоса" Струговец поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
© ESA/ATG medialabКосмический телескоп имени Джеймса Уэбба
© ESA/ATG medialab
"Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя — телескопа "Джеймс Уэбб". По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы. Теперь осталось, чтобы телескоп успешно добрался до точки L2. А там его уже встретит наша российская обсерватория "Спектр-РГ", — сообщил Струговец.
Запуск ракеты-носителя Ariane 5 состоялся в расчетные 15:21 мск с космодрома Куру во Французской Гвиане. После отделения от ракеты космический аппарат начнет постепенное развертывание, которое должно продлиться 29 дней. Наиболее сложным и рискованным этапом, как рассказали в НАСА, станет раскрытие основного зеркала и теплового щита, который должен защищать обсерваторию от излучения Солнца, Земли и Луны.
Самый мощный из космических телескопов, работающих в инфракрасном диапазоне, проектировали и строили с участием 17 стран на протяжении более 20 лет. Стоимость космической обсерватории превысила десять миллиардов долларов.
Новый телескоп, который, по заверениям создателей, в сто раз мощнее "Хаббла", должен занять позицию на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля.
Ожидается, что первые научные данные с "Джеймса Уэбба" станут доступны исследователям через полгода после старта, еще через год информацию сделают общедоступной.
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