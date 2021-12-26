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Наука
https://ria.ru/20211226/teleskop-1765512287.html
В "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
В "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб" - РИА Новости, 26.12.2021
В "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
Руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Струговец поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб", об этом он сообщил на своей... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T03:49
2021-12-26T08:14
наука
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Струговец поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб", об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.Запуск ракеты-носителя Ariane 5 состоялся в расчетные 15:21 мск с космодрома Куру во Французской Гвиане. После отделения от ракеты космический аппарат начнет постепенное развертывание, которое должно продлиться 29 дней. Наиболее сложным и рискованным этапом, как рассказали в НАСА, станет раскрытие основного зеркала и теплового щита, который должен защищать обсерваторию от излучения Солнца, Земли и Луны.Самый мощный из космических телескопов, работающих в инфракрасном диапазоне, проектировали и строили с участием 17 стран на протяжении более 20 лет. Стоимость космической обсерватории превысила десять миллиардов долларов.Новый телескоп, который, по заверениям создателей, в сто раз мощнее "Хаббла", должен занять позицию на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля.Ожидается, что первые научные данные с "Джеймса Уэбба" станут доступны исследователям через полгода после старта, еще через год информацию сделают общедоступной.
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москва, французская гвиана, наса, роскосмос, космос - риа наука, спектр-рг, россия
03:49 26.12.2021 (обновлено: 08:14 26.12.2021)
 
В "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"

Представитель "Роскосмоса" Струговец поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"

© ESA/ATG medialabКосмический телескоп имени Джеймса Уэбба
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба
© ESA/ATG medialab
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Струговец поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб", об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя — телескопа "Джеймс Уэбб". По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы. Теперь осталось, чтобы телескоп успешно добрался до точки L2. А там его уже встретит наша российская обсерватория "Спектр-РГ", — сообщил Струговец.
Запуск ракеты-носителя Ariane 5 состоялся в расчетные 15:21 мск с космодрома Куру во Французской Гвиане. После отделения от ракеты космический аппарат начнет постепенное развертывание, которое должно продлиться 29 дней. Наиболее сложным и рискованным этапом, как рассказали в НАСА, станет раскрытие основного зеркала и теплового щита, который должен защищать обсерваторию от излучения Солнца, Земли и Луны.
Самый мощный из космических телескопов, работающих в инфракрасном диапазоне, проектировали и строили с участием 17 стран на протяжении более 20 лет. Стоимость космической обсерватории превысила десять миллиардов долларов.
Новый телескоп, который, по заверениям создателей, в сто раз мощнее "Хаббла", должен занять позицию на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля.
Ожидается, что первые научные данные с "Джеймса Уэбба" станут доступны исследователям через полгода после старта, еще через год информацию сделают общедоступной.
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