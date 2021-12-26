https://ria.ru/20211226/tanki-1765512445.html

Какую часть Украины Россия сможет захватить в первый день войны

AT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же день - РИА Новости, 26.12.2021

Какую часть Украины Россия сможет захватить в первый день войны

России понадобится меньше суток для захвата Киева в случае гипотетического военного конфликта с Украиной, пишет American Thinker. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T04:08

2021-12-26T04:08

2021-12-26T04:09

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нато

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. России понадобится меньше суток для захвата Киева в случае гипотетического военного конфликта с Украиной, пишет American Thinker.Издание подчеркивает, что расширение НАТО на восток после завершения холодной войны было ошибкой, и именно это привело к современной напряженной ситуации. По мнению авторов, боевые действия возможны при попытках Североатлантического альянса включить Украину в состав организации.Журнал отмечает, что для России возможное начало боевых действий "не сопряжено с особыми рисками ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане".Российская армия превосходит вооруженные силы Украины, а президент США Джо Байден прямо заявлял, что НАТО не вмешается в возможный военный конфликт Москвы и Киева, напоминает издание. Кроме того, даже если американский лидер изменит свое решение, сократившие свой военный потенциал страны альянса не смогут соперничать с российской армией, считают авторы материала.Политические последствия ограничатся осуждением, утверждает издание, также Запад не сможет дать и экономический отпор Москве.В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран.Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20211226/raznoglasiya-1765511203.html

https://ria.ru/20211226/ultimatum-1765511618.html

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в мире, украина, киев, сша, джо байден, нато, россия