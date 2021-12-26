Какую часть Украины Россия сможет захватить в первый день войны

04:08 26.12.2021 (обновлено: 04:09 26.12.2021)
AT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же день
American Thinker: в случае войны российские танки войдут в Киев менее чем через сутки
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. России понадобится меньше суток для захвата Киева в случае гипотетического военного конфликта с Украиной, пишет American Thinker.
Издание подчеркивает, что расширение НАТО на восток после завершения холодной войны было ошибкой, и именно это привело к современной напряженной ситуации. По мнению авторов, боевые действия возможны при попытках Североатлантического альянса включить Украину в состав организации.
"(В случае военного конфликта. — Прим. ред.) российские танки войдут в Киев менее чем через сутки", — пишет издание.
Журнал отмечает, что для России возможное начало боевых действий "не сопряжено с особыми рисками ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане".
Российская армия превосходит вооруженные силы Украины, а президент США Джо Байден прямо заявлял, что НАТО не вмешается в возможный военный конфликт Москвы и Киева, напоминает издание. Кроме того, даже если американский лидер изменит свое решение, сократившие свой военный потенциал страны альянса не смогут соперничать с российской армией, считают авторы материала.
Политические последствия ограничатся осуждением, утверждает издание, также Запад не сможет дать и экономический отпор Москве.
"В экономическом отношении демократические страны вряд ли поддержат новые антироссийские санкции. Они бы выступили против этой идеи, так как ограничения несомненно усугубили бы нынешний экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, и вызвали бы кризис, который бы ударил по их собственным экономикам", — заключает журнал.
В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран.
Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.