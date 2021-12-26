https://ria.ru/20211226/sssr-1765521875.html

В Совфеде рассказали, как можно было предотвратить распад СССР

В Совфеде рассказали, как можно было предотвратить распад СССР - РИА Новости, 26.12.2021

В Совфеде рассказали, как можно было предотвратить распад СССР

Распад Советского Союза стал трагическим событием, его можно было предотвратить, если бы у руководства страны была политическая воля, считает первый замглавы... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T10:18

2021-12-26T10:18

2021-12-26T10:18

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Распад Советского Союза стал трагическим событием, его можно было предотвратить, если бы у руководства страны была политическая воля, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Тридцать лет назад, 26 декабря 1991 года прекратил существование СССР, соответствующее решение было оформлено постановлением союзного парламента.И самое ужасное, по его словам, что "это можно было предотвратить"."Если бы была политическая воля у президента СССР Михаила Горбачева. После подписания Беловежских соглашений он имел полное конституционное право дезавуировать документ, а также привлечь к ответственности участников переговоров", - отметил политик.Но, по словам Джабарова, все думали, что может быть лучше, не все понимали, что это распад страны, а некоторые подозревали, что это будет новая форма нашей государственности."Оказалось, что это мы так думали. А многие республики, в том числе в Прибалтике, считали, что это цивилизованный "развод" с Москвой. К сожалению, все это стало понятно значительно позже", - сказал Джабаров."Формат СНГ, понятно, что многие его критикуют, многие его уже хоронили неоднократно. Но тем не менее СНГ продолжает существовать, потому что для всех наших союзных республик, которые входят в содружество, это та ниточка, которая связывает нас с нашим прошлым, с нашей общей Родиной", - отметил сенатор.По его словам, может быть, интеграционные процессы развиваются не так, как хотелось бы, но все равно страны, которые остались в содружестве, не хотят уходить из СНГ из-за общих ментальности, истории и Победы над фашизмом."И поэтому я думаю, что СНГ формат существует. Более того, на его базе была создана евразийская интеграционная структура, экономические связи между государствами были восстановлены. Я думаю, что интеграционные процессы еще не закончились", - сказал Джабаров.

https://ria.ru/20211225/gorbachev-1765402796.html

https://ria.ru/20211223/politika-1764960709.html

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ссср, москва, снг, прибалтика, владимир джабаров