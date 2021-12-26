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Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад

Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад - РИА Новости, 26.12.2021

Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад

Спустя тридцать лет после распада Советского Союза многие политики и приближенные к высшей власти СССР заявили, что советское государство можно было сохранить с РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T00:32

2021-12-26T00:32

2021-12-26T00:58

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Спустя тридцать лет после распада Советского Союза многие политики и приближенные к высшей власти СССР заявили, что советское государство можно было сохранить с помощью своевременных реформ или в формате другого объединения стран, но внешние силы и внутренние процессы окончательно ослабили империю, рассказали РИА Новости политики.Однако эксперты, в свою очередь, сходятся во мнении, что "у всего есть конец" и крах Советского союза был неизбежен, при этом России удалось стать независимым государством, обрести политический опыт и укрепить свою государственность.В декабре 2021 года исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Так, 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение. Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Однако последний день существования Советского союза можно считать 26 декабря — именно в этот день Советом Республик Верховного Совета СССР была принята декларация о прекращении существования Союза.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что считает распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XX века.Главный выводПолитики, которые были очевидцами и непосредственными участниками событий тридцатилетней давности, заявляют, что Советская империя могла устоять на фоне кризисных изменений. Личный переводчик первого президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко говорил РИА Новости, что СССР можно было сохранить в формате конфедерации вместе с "семью или восемью" республиками.Советский Союз действительно имел немало проблем, такие как устаревшая плановая экономика и игнорирование развития Запада, однако при обновлении КПСС, правильном экономическом развитии и попытках "идти в ногу со всем миром" единое государство можно было бы сохранить, заявил бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. "Надо было проводить реформы, в первую очередь в экономике: не стоять в стороне от научно-технического прогресса, менять взаимоотношения предприятий и трудящихся. Партию надо было обновлять, потому что руководство ее оторвалось от масс", — пояснил Рыжков.Последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов также считает, что реальных предпосылок к распаду Советского Союза не было, "его намеренно развалили", потому что СССР в тот период мог бы адаптироваться к меняющимся условиям, как любая социальная система."Когда говорят, что социализм был нереформируемым, это просто незнание законов социологии. Незнание законов больших социальных систем. Сам по себе СССР пал, что ли? Нет, конечно, не могла погибнуть эта система. Она была настолько большая, настолько величественная и грандиозная. Это был светоч надежды для миллионов людей. Поэтому, конечно, она была погублена сознательно", — подытожил Хасбулатов.Однако по мнению политолога, старшего преподавателя МГИМО МИД Алексея Зудина, произошедшая "геополитическая катастрофа" все-таки была неизбежна. В распаде Советского Союза, по его словам, активную роль сыграли внешние силы, которые стремились его ослабить, но определяющими стали внутренние процессы, происходящие в СССР в течение длительного времени."К тому моменту, когда это все произошло, дезинтеграционные процессы зашли уже очень далеко, и повернуть вспять их было вряд ли возможно, поэтому я не соглашусь с оценкой тех специалистов, кто полагает, что попытка ГКЧП повернуть процессы вспять, если бы она удалась, Союз удалось бы сохранить. Нет, к сожалению, в дело вступили уже исключительно мощные и глубинные силы, не только политические, но и экономические, социальные, важные идеологические процессы дезинтеграционные уже глубоко зашли, поэтому ГКЧП предотвратить распад Советского Союза не мог", — сказал Зудин.Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов также добавил, что Советский Союз распался, потому что "у всего есть свой конец и свое начало", приведя в пример падение Римской империи. Кроме того, по его словам, сегодня молодое поколение относится к Советскому Союзу все больше как к истории. Похожее мнение подтвердили недавние результаты ВЦИОМ. Так, несмотря на то, что 82% россиян сегодня знают правильную расшифровку аббревиатуры СССР, среди молодежи верный ответ дали лишь 60 процентов, и только шесть процентов опрошенных назвали все союзные республики."Большинство опрошенных россиян (82 процента) знают, как расшифровывается аббревиатура СССР, 19 процентов не смогли назвать Союз Советских Социалистических Республик. Правильно ответили на вопрос 94-95 процентов граждан старшего поколения и только 59-60 процентов молодежи", — говорится в сообщении.Итог тридцатилетияОценивая события спустя 30 лет представители и приближенные к правящей ячейке СССР заявляют — минусов от распада СССР намного больше, чем плюсов. Бывший вице-премьер правительства России Сергей Шахрай также заключил: Россия потеряла от распада СССР намного больше других советских республик, даже несмотря на то, что страна ушла "от мины замедленного действия" в виде этнического принципа построения федерации."Говорить о приобретениях России (от распада СССР. — Прим. ред.) я бы не стал. Я бы перевел проблему в плоскость — а хоть что-то позитивное Россия от этого получила? И, наверное, назвал бы такие моменты: во-первых, Россия ушла от этнического принципа построения федерации. Все этнические федерации развалились — Югославия, Чехословакия, СССР. Это всегда была мина замедленного действия, особенно с правом свободного выхода. Второе, не менее существенное — Россия ушла от "шизофрении власти", в данном случае я понимаю под этим двоевластие и разделение власти. В конституции записано "власть за советами", фактически всю государственную власть до капельки осуществляют КПСС. Это такой юридический, политической обман", — сказал Шахрай.Палажченко, в свою очередь, добавил, что содружество рассматривалось как "Союз без Горбачева". Именно поэтому, люди думали, что Россия сохранит военную мощь и глобальное влияние Советского Союза, при этом ожидался быстрый успех экономических реформ, однако этого не произошло. "Так что если смотреть на плюсы и минусы, то минусов (от распада СССР), конечно, больше", резюмировал Палажченко. Рыжков также подтвердил, что у России были перспективы успешного развития, "Мы могли бы быть сейчас как Китай — с развитой экономикой, но с сохранившейся державой... Но работать надо было спокойно, методично, как Китай сегодня развивается. Они 40 лет потратили на то, чтобы модернизироваться и прийти к нынешнему уровню. А мы тогда стали то за одно хвататься, то за другое, то за третье", — пояснил он. При этом, согласно опросу ВЦИОМ, чаще всего россияне ассоциируют СССР с верой в светлое будущее (21 процент), положительными эмоциями (13 процентов), детством (11 процентов) и многонациональной страной (десять процентов).Однако по мнению политологов, Россия смогла извлечь важные уроки после распада Советского Союза благодаря новым политическим силам, выстраиванию правильного политического видения и созданию государственных резервов. Кроме того, страна справилась со своей основной задачей после произошедших событий: событий — стать независимым государством, которое развивается и заботится о своем народе."Распад государственности великой страны это одновременно и большая травма и очень важный политический опыт. Здесь важно, какие уроки извлечет общество и политические элиты. И тот факт, что примерно через 10 лет после этого катастрофического события к власти в нашей стране пришли силы ответственные, силы стратегически мыслящие, которые основное внимание уделили собиранию страны, укреплению страны, созданию резервов, выстраиванию политического видения, я думаю, это один из показателей того, что определенные и очень важные уроки наша страна из распада СССР смогла извлечь", — сказал политолог Зудин."Россия, мне кажется, со своей задачей справилась. И хорошо развивается, живет. Меньше надо вспоминать, что было раньше и больше думать о будущем — тогда будет все прекрасно. Россия справилась со своей задачей — стать независимым государством, которое развивается, живет и заботится о своем населении", — заключил Кузнецов.

https://ria.ru/20211225/gorbachev-1765402796.html

https://ria.ru/20211212/putin-1763341708.html

https://ria.ru/20211205/soyuz-1762254241.html

https://ria.ru/20211214/raspad-1763708645.html

https://ria.ru/20211224/vysokomerie-1765258270.html

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