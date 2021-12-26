https://ria.ru/20211226/sredstva-1765558285.html

Правительство одобрило выделение средств на капремонт школ

Правительство одобрило выделение средств на капремонт школ - РИА Новости, 26.12.2021

Правительство одобрило выделение средств на капремонт школ

Правительство РФ на заседании в пятницу одобрило выделение средств российским общеобразовательным организациям на капитальный ремонт, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T18:11

2021-12-26T18:11

2021-12-26T18:22

общество

правительство рф

школы

капремонт

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в пятницу одобрило выделение средств российским общеобразовательным организациям на капитальный ремонт, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что проект распоряжения предусматривает проведение до конца 2026 года капитального ремонта не менее 7,3 тысячи зданий общеобразовательных организаций.

https://ria.ru/20211226/tamozhnya-1765556305.html

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общество, правительство рф, школы, капремонт, россия