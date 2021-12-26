https://ria.ru/20211226/spch-1765549956.html

Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с обучением девятилетней студентки МГУ

Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с обучением девятилетней студентки МГУ - РИА Новости, 26.12.2021

Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с обучением девятилетней студентки МГУ

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил РИА Новости, что готов помочь организовать обсуждение... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T15:57

2021-12-26T15:57

2021-12-26T15:57

общество

александр асмолов

мгу имени м. в. ломоносова

алиса теплякова

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил РИА Новости, что готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой.Член Совета по правам человека Александр Асмолов обратился к председателю Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе 9-летней девочки Алисы Тепляковой, говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости."Я не специалист в этой области, и здесь речь идёт о судьбе ребёнка, я никакие свои соображения высказывать не имею права", - сказал Фадеев РИА Новости.Он отметил, что письмо также адресовано уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой."Мне кажется, что уполномоченный по правам ребёнка здесь более уместен, но если мы поймём, что моё участие будет разумно, то я готов помочь организовать какое-то обсуждение", - сказал Фадеев РИА Новости.По его мнению, ситуация с Алисой Тепляковой "и так уже довольно драматическая"."Завтра рабочий день, и мы уже будем думать, как двигаться дальше после письма коллеги Асмолова", - подчеркнул Фадеев.Ранее пресс-служба факультета психологии МГУ сообщала о скандале с отцом Алисы Тепляковой. Девочка не сдала предмет "Введение в психологию" и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец "устроил скандал": в какой-то момент он попытался прорваться на факультет, напал на завкафедрой, кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, охране удалось его задержать.Факультет психологии МГУ в связи с беспрецедентной ситуацией высказал беспокойство о состоянии девочки. По мнению факультета, все это не может не создавать потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью 9-летней девочки.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение.

https://ria.ru/20211226/obuchenie-1765549519.html

https://ria.ru/20211222/mgu-1764911516.html

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общество, александр асмолов, мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова